Харьковская область получила партию сборных мостов из Норвегии (фото)

На данный момент известно о том, что на Харьковщине установят четыре конструкции, предоставленные партнерами из Норвегии.

«Благодаря сотрудничеству с иностранными партнерами сегодня в Харьковскую область прибыла первая партия мостов из Норвегии. Они будут использованы для обеспечения стабильного логистического сообщения на территории области. В целом на Харьковщине будет установлено 4 сооружения из Норвегии», — сообщила пресс-служба Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

Ранее в Мининфраструктуры сообщали о том, что Украина получила партию из десяти подобных мостов в декабре 2022 года.

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«Это временные конструкции типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств — грузовиков с гуманитарной помощью, карет скорой помощи, пожарных автомобилей, ремонтных бригад и т.д.», — отметили в министерстве.

Также временные мосты Украине передавали Чехия и Франция, в планах — получение подобных конструкций в виде гуманитарной помощи от Швеции.