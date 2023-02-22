Харьковская область получила партию сборных мостов из Норвегии (фото)
На данный момент известно о том, что на Харьковщине установят четыре конструкции, предоставленные партнерами из Норвегии.
«Благодаря сотрудничеству с иностранными партнерами сегодня в Харьковскую область прибыла первая партия мостов из Норвегии. Они будут использованы для обеспечения стабильного логистического сообщения на территории области. В целом на Харьковщине будет установлено 4 сооружения из Норвегии», — сообщила пресс-служба Службы автомобильных дорог в Харьковской области.
Ранее в Мининфраструктуры сообщали о том, что Украина получила партию из десяти подобных мостов в декабре 2022 года.
Читайте также: У Харкові не працюють 588 ліфтів
«Это временные конструкции типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств — грузовиков с гуманитарной помощью, карет скорой помощи, пожарных автомобилей, ремонтных бригад и т.д.», — отметили в министерстве.
Также временные мосты Украине передавали Чехия и Франция, в планах — получение подобных конструкций в виде гуманитарной помощи от Швеции.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Харьковская область получила партию сборных мостов из Норвегии (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 17:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент известно о том, что на Харьковщине установят четыре конструкции, предоставленные партнерами из Норвегии".