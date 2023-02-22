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Харьковская область получила партию сборных мостов из Норвегии (фото)

Общество 17:01   22.02.2023
Оксана Горун
Харьковская область получила партию сборных мостов из Норвегии (фото)

На данный момент известно о том, что на Харьковщине установят четыре конструкции, предоставленные партнерами из Норвегии.

«Благодаря сотрудничеству с иностранными партнерами сегодня в Харьковскую область прибыла первая партия мостов из Норвегии. Они будут использованы для обеспечения стабильного логистического сообщения на территории области. В целом на Харьковщине будет установлено 4 сооружения из Норвегии», — сообщила пресс-служба Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

На Харьковщину привезли временные мосты из Норвегии 3

Ранее в Мининфраструктуры сообщали о том, что Украина получила партию из десяти подобных мостов в декабре 2022 года.

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    • «Это временные конструкции типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств — грузовиков с гуманитарной помощью, карет скорой помощи, пожарных автомобилей, ремонтных бригад и т.д.», — отметили в министерстве.

    На Харьковщину привезли временные мосты из Норвегии

    Также временные мосты Украине передавали Чехия и Франция, в планах — получение подобных конструкций в виде гуманитарной помощи от Швеции.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 17:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент известно о том, что на Харьковщине установят четыре конструкции, предоставленные партнерами из Норвегии".