Харківська область отримала партію збірних мостів із Норвегії (фото)
На цей час відомо, що на Харківщині встановлять чотири конструкції, надані партнерами з Норвегії.
“Завдяки співпраці з іноземними партнерами, сьогодні в Харківську область прибула перша партія мостів з Норвегії. Вони будуть використані для забезпечення сталого логістичного сполучення на території області. В цілому на Харківщині буде встановлено 4 споруди з Норвегії“, — повідомила пресслужба Служби автомобільних доріг у Харківській області.
Раніше в Мінінфраструктури повідомляли, що Україна отримала партію з десяти подібних мостів у грудні 2022 року.
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“Це тимчасові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів – вантажівок з гуманітарною допомогою, карет швидкої допомоги, пожежних авто, ремонтних бригад тощо”, – зазначили в міністерстві.
Також тимчасові мости Україні передавали Чехія та Франція, у планах – отримання подібних конструкцій у вигляді гуманітарної допомоги від Швеції.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 17:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На цей час відомо, що на Харківщині встановлять чотири конструкції, надані партнерами з Норвегії".