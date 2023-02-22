Харківська область отримала партію збірних мостів із Норвегії (фото)

На цей час відомо, що на Харківщині встановлять чотири конструкції, надані партнерами з Норвегії.

“Завдяки співпраці з іноземними партнерами, сьогодні в Харківську область прибула перша партія мостів з Норвегії. Вони будуть використані для забезпечення сталого логістичного сполучення на території області. В цілому на Харківщині буде встановлено 4 споруди з Норвегії“, — повідомила пресслужба Служби автомобільних доріг у Харківській області.

Раніше в Мінінфраструктури повідомляли, що Україна отримала партію з десяти подібних мостів у грудні 2022 року.

“Це тимчасові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів – вантажівок з гуманітарною допомогою, карет швидкої допомоги, пожежних авто, ремонтних бригад тощо”, – зазначили в міністерстві.

Також тимчасові мости Україні передавали Чехія та Франція, у планах – отримання подібних конструкцій у вигляді гуманітарної допомоги від Швеції.