На Харьковщине глава громады чудом выжила в подвале после ракетного обстрела

В результате обстрела Двуречанской громады Харьковской области 23 февраля, когда враг попал в здание сельсовета, погибли два человека, но нескольким удалось выжить, сообщает «Слобідський край».

Среди выживших – начальница Двуречанской поселковой военной администрации Галина Турбаба. Журналист пообщался с ней в больнице, куда женщина попала после обстрела.

Двуречанская громада, которую частично освободили в сентябре, постоянно под обстрелами. Поэтому в подвале здания поселкового совета обустроили безопасные, как казалось, рабочие места, с интернетом, электричеством, перенесли туда все уцелевшие после оккупации документы, рассказывает Галина Турбаба.

– Поскольку работников совета в поселке не осталось, приходили наши, двуречанские, жители, которые помогали мне с делами. В этом подвале мы поставили кровати, сделали какие-то перегородки и там жили люди, дома которых разбомбили. Так что условно одно помещение было общего пользования, второе – рабочий кабинет, – объясняет начальница Двуречанской СВА.

Каждое утро люди собирались вместе, чтобы обсудить план действий в день. Так было и в этот раз. Перед общением, как обычно, сделали кофе.

– Я там, в подвале, пошла к рабочему месту, хотела включить компьютер, а очнулась на полу, присыпана чем-то. Провал. Как осталась жива – не понимаю, – говорит Галина.

Именно в этот момент в здание «влетела» ракета. Она ударила между вторым и третьим этажами (которые и до этого были сильно повреждены). В результате удара в подвал провалилась плита, служившая перекрытием на первом этаже…

– Когда пришла в себя, стала зовут людей, чтобы понять, кто жив. Мужчины отзывались практически все. Один был в шоке, потому что в момент удара как раз шел в другое подвальное помещение с чашкой кофе в руке. Он только вышел за дверь – тут его этой же железной дверью и привалило. Если бы успел сделать еще один шаг – не выжил бы.

Мы считали, что подвал – это безопасное место. Но от прямого попадания подвалы не спасут, отмечает Галина Турбаба.

Голосов женщин не было слышно, сколько бы их ни звали. Галина сразу начала звонить спасателям, в «скорую»…

Экстренные службы приехали очень быстро, но сделать ничего не смогли – рашисты, увидев скопления людей, начали новый обстрел.

– Так и лежат они, наши люди, там, под плитой… Потому что, чтобы ее поднять, нужен кран, а решисты не дают возможности привлечь такую технику, сразу обстреливают, – с отчаянием говорит глава Двуречанской громады.

В результате ракетных обстрелов Галина Турбаба получила телесные повреждения, и когда адреналин от событий спал, ей стало совсем плохо. Хотя женщина стремилась остаться в громаде, волонтеры настояли на госпитализации. Сейчас она находится в больнице, потому что получила сотрясение мозга и поврежден глаз.

Телефон у Галины не умолкает. Звонят волонтеры, военные, жители общины. Многие приходят ее посетить в больницу.

— Приходила даже моя сокамерница. Нас вместе орки держали в плену в августе. Пытались склонить на сотрудничество с ними. Вместе нас держали – мы вместе и выбирались.

Помню, как орки оставили нас на произвол судьбы. Целый день была тишина, и мы понимали, что что-то не так. Поэтому ночью мужчины из одной камеры выбили окно, нашли ключи и открыли все камеры, и мы ночью вышли на улицу. Никого ребята не бросили, а нас было где-то 130–150 человек. И было это за два дня до освобождения Двуречной.

– Здесь, в больничной палате, мы с сокамерницей мечтали, как после Победы наварим картошки, возьмем бутылку, придем в камеру, где нас держали, и будем есть картошку и выпивать. Ибо если мы выжили тогда и я выжила сейчас, то нужно продолжать жить и заключать планы.

А планов развития Двуречанской ТГ у главы громады много.

– Только бы прекратились обстрелы, и люди почувствовали безопасность, – говорит она. – Все отстроим.

Сейчас, несмотря на постоянные обстрелы, в обществе осталось много людей, в том числе с детьми.

– К сожалению, мы не можем уговорить их уехать. Только когда совсем рядом «прилетает», небольшая часть уезжает. Благодарю волонтеров Красного Креста, которые оперативно эвакуируют людей. Но есть и случаи, которые не понятны. К примеру, недавно мать с двумя детьми изъявила желание эвакуироваться. За ними приехали волонтеры – как вы понимаете, подвергая себя опасности. Но семья в Купянске попросила волонтеров ее высадить – мол, там родственники. И через пару дней они снова были в Двуречной.

Такие действия, считает глава громаыды, недопустимы и безответственны. Люди, оставаясь в очень опасных местах, подвергают опасности не только себя, но и других. Волонтеры, спасатели, медики под обстрелами уезжают в населенные пункты, чтобы помочь. И это потому, что люди по непонятным причинам предпочитают оставаться там, где невозможно жить.

Во время общения с Галиной стало известно, что объявлена обязательная эвакуация из нескольких общин Купянского района, в том числе и из Дворечанской.