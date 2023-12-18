Туалет и лавки: как выглядит отремонтированное укрытие в Харькове (фото)

Укрытие в Слободском районе Харькова отремонтировали коммунальщики.

Как сообщили в Харьковском горсовете, в подвале жилого дома по улице Мухачева работники КП «Харьковжилстрой» выполнили косметический ремонт потолка, пола и стен.

«Также в укрытии заменили сантехнику, восстановили водо- и электроснабжение, прочистили канализацию, установили скамейки, заменили входную дверь», — добавили в мэрии.