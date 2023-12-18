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Туалет и лавки: как выглядит отремонтированное укрытие в Харькове (фото)

Общество 12:45   18.12.2023
Виктория Яковенко
Туалет и лавки: как выглядит отремонтированное укрытие в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

Укрытие в Слободском районе Харькова отремонтировали коммунальщики.

Как сообщили в Харьковском горсовете, в подвале жилого дома по улице Мухачева работники КП «Харьковжилстрой» выполнили косметический ремонт потолка, пола и стен.

«Также в укрытии заменили сантехнику, восстановили водо- и электроснабжение, прочистили канализацию, установили скамейки, заменили входную дверь», — добавили в мэрии.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 12:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрытие в Слободском районе Харькова отремонтировали коммунальщики.".