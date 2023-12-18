Туалет и лавки: как выглядит отремонтированное укрытие в Харькове (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Укрытие в Слободском районе Харькова отремонтировали коммунальщики.
Как сообщили в Харьковском горсовете, в подвале жилого дома по улице Мухачева работники КП «Харьковжилстрой» выполнили косметический ремонт потолка, пола и стен.
«Также в укрытии заменили сантехнику, восстановили водо- и электроснабжение, прочистили канализацию, установили скамейки, заменили входную дверь», — добавили в мэрии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: лавки, міськрада, подвал, ремонт, туалет, укрытие, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 12:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрытие в Слободском районе Харькова отремонтировали коммунальщики.".