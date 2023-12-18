Туалет і лавки: який вигляд має відремонтоване укриття в Харкові (фото)

Укриття у Слобідському районі Харкова відремонтували комунальники.

Як повідомили у Харківській міськраді, у підвалі житлового будинку на вулиці Мухачова працівники КП «Харківжилбуд» виконали косметичний ремонт стелі, підлоги та стін.

«Також в укритті замінили сантехніку, відновили водо- та електропостачання, прочистили каналізацію, встановили лави, замінили вхідні двері», – додали в мерії.