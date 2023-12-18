Туалет і лавки: який вигляд має відремонтоване укриття в Харкові (фото)
Фото: Харківська міськрада
Укриття у Слобідському районі Харкова відремонтували комунальники.
Як повідомили у Харківській міськраді, у підвалі житлового будинку на вулиці Мухачова працівники КП «Харківжилбуд» виконали косметичний ремонт стелі, підлоги та стін.
«Також в укритті замінили сантехніку, відновили водо- та електропостачання, прочистили каналізацію, встановили лави, замінили вхідні двері», – додали в мерії.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: лавки, міськрада, подвал, ремонт, туалет, укрытие, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 12:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укриття у Слобідському районі Харкова відремонтували комунальники.".