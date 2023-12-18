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Туалет і лавки: який вигляд має відремонтоване укриття в Харкові (фото)

Суспільство 12:45   18.12.2023
Вікторія Яковенко
Туалет і лавки: який вигляд має відремонтоване укриття в Харкові (фото) Фото: Харківська міськрада

Укриття у Слобідському районі Харкова відремонтували комунальники.

Як повідомили у Харківській міськраді, у підвалі житлового будинку на вулиці Мухачова працівники КП «Харківжилбуд» виконали косметичний ремонт стелі, підлоги та стін.

«Також в укритті замінили сантехніку, відновили водо- та електропостачання, прочистили каналізацію, встановили лави, замінили вхідні двері», – додали в мерії.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 12:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укриття у Слобідському районі Харкова відремонтували комунальники.".