Live
  • Среда 29.03.2023
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.61
    • 🟢

Для спасения бойцов на фронте: в Харькове срочно требуется донорская кровь

Общество 22:20   29.03.2023
Елена Нагорная
Для спасения бойцов на фронте: в Харькове срочно требуется донорская кровь

В Харькове закончилась кровь первой, второй, третьей и четвертой групп отрицательного резус-фактора.

Как пишет Харьковский областной центр службы крови в Facebook, кровь необходима для спасения бойцов на фронте.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу — с 8:00 до 13:00. Предварительно записываться не надо, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

23:00
Нужно восстанавливать культурную жизнь Харькова, — министр Ткаченко (фото)
22:37
Полгорода на Харьковщине в четверг на пять часов останется без света
22:20
Для спасения бойцов на фронте: в Харькове срочно требуется донорская кровь
21:50
Харьковская филармония открывается и приглашает на апрельские концерты
20:29
В Укрэнерго назвали причину сбоя в электросети на Харьковщине

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Для спасения бойцов на фронте: в Харькове срочно требуется донорская кровь»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 22:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове закончилась кровь первой, второй, третьей и четвертой групп отрицательного резус-фактора.".