Для спасения бойцов на фронте: в Харькове срочно требуется донорская кровь

В Харькове закончилась кровь первой, второй, третьей и четвертой групп отрицательного резус-фактора.

Как пишет Харьковский областной центр службы крови в Facebook, кровь необходима для спасения бойцов на фронте.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу — с 8:00 до 13:00. Предварительно записываться не надо, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».