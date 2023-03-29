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Для порятунку бійців на фронті: у Харкові терміново потрібна донорська кров

Суспільство 22:20   29.03.2023
Олена Нагорна
Для порятунку бійців на фронті: у Харкові терміново потрібна донорська кров

У Харкові закінчилася кров першої, другої, третьої та четвертої груп негативного резус-фактора.

Як пише Харківський обласний центр служби крові у Facebook, кров необхідна для порятунку бійців на фронті.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Попередньо записуватись не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у «Дії».

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 22:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові закінчилася кров першої, другої, третьої та четвертої груп негативного резус-фактора.".