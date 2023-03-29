Для порятунку бійців на фронті: у Харкові терміново потрібна донорська кров
У Харкові закінчилася кров першої, другої, третьої та четвертої груп негативного резус-фактора.
Як пише Харківський обласний центр служби крові у Facebook, кров необхідна для порятунку бійців на фронті.
Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Попередньо записуватись не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у «Дії».
Новини за темою:
Ви читали новину: «Для порятунку бійців на фронті: у Харкові терміново потрібна донорська кров»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 22:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові закінчилася кров першої, другої, третьої та четвертої груп негативного резус-фактора.".