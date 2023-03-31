В Харькове частный нотариус незаконно оформил помещение стоимостью 8 млн грн

Правоохранители подозревают частного нотариуса в незаконной регистрации права собственности на недвижимость стоимостью более 8 млн грн.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в начале апреля 2020 частный нотариус зарегистрировал право собственности на нежилое здание общей площадью почти 620 кв. м за физическим лицом. Здание находилось в собственности Харьковского горсовета.

«Подозреваемый, зная, что документы, предоставленные физическим лицом, не могут являться основанием для государственной регистрации права частной собственности, без наличия соответствующих документов, провел незаконное регистрационное действие», — рассказали в прокуратуре.

Незаконные действия частного нотариуса нанесли ущерб Харьковскому горсовету более чем 8 миллионов гривен.

Преступнику сообщили о подозрении по факту злоупотребления полномочиями с целью получения неправомерной выгоды, что повлекло за собой тяжкие последствия интересам государства (ч. 3 ст. 365-2 УКУ).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.