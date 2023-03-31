В Харькове частный нотариус незаконно оформил помещение стоимостью 8 млн грн
Правоохранители подозревают частного нотариуса в незаконной регистрации права собственности на недвижимость стоимостью более 8 млн грн.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в начале апреля 2020 частный нотариус зарегистрировал право собственности на нежилое здание общей площадью почти 620 кв. м за физическим лицом. Здание находилось в собственности Харьковского горсовета.
«Подозреваемый, зная, что документы, предоставленные физическим лицом, не могут являться основанием для государственной регистрации права частной собственности, без наличия соответствующих документов, провел незаконное регистрационное действие», — рассказали в прокуратуре.
Незаконные действия частного нотариуса нанесли ущерб Харьковскому горсовету более чем 8 миллионов гривен.
Преступнику сообщили о подозрении по факту злоупотребления полномочиями с целью получения неправомерной выгоды, что повлекло за собой тяжкие последствия интересам государства (ч. 3 ст. 365-2 УКУ).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
Читайте также: Помещения в центре Харькова под арестом: подсанкционная фирма их перепродала
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове частный нотариус незаконно оформил помещение стоимостью 8 млн грн»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 17:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители подозревают частного нотариуса в незаконной регистрации права собственности на недвижимость стоимостью более 8 млн грн. ".