У Харкові приватний нотаріус незаконно оформив приміщення вартістю 8 млн грн

Правоохоронці підозрюють приватного нотаріуса у незаконній реєстрації права власності на нерухомість вартістю понад 8 млн грн.

За даними Харківської обласної прокуратури, на початку квітня 2020 року приватний нотаріус зареєстрував право власності на нежитлову будівлю загальною площею майже 620 кв. м за фізичною особою. Будівля знаходилась у власності Харківської міськради.

«Підозрюваний, знаючи, що документи, надані фізичною особою, не можуть бути підставою для державної реєстрації права приватної власності, без наявності відповідних документів провів незаконну реєстраційну дію», – розповіли у прокуратурі.

Незаконні дії приватного нотаріуса завдали збитків Харківській міськраді у понад 8 мільйонів гривень.

Злочинцю повідомили про підозру за фактом зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави (ч. 3 ст. 365-2 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.