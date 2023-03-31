У Харкові приватний нотаріус незаконно оформив приміщення вартістю 8 млн грн
Правоохоронці підозрюють приватного нотаріуса у незаконній реєстрації права власності на нерухомість вартістю понад 8 млн грн.
За даними Харківської обласної прокуратури, на початку квітня 2020 року приватний нотаріус зареєстрував право власності на нежитлову будівлю загальною площею майже 620 кв. м за фізичною особою. Будівля знаходилась у власності Харківської міськради.
«Підозрюваний, знаючи, що документи, надані фізичною особою, не можуть бути підставою для державної реєстрації права приватної власності, без наявності відповідних документів провів незаконну реєстраційну дію», – розповіли у прокуратурі.
Незаконні дії приватного нотаріуса завдали збитків Харківській міськраді у понад 8 мільйонів гривень.
Злочинцю повідомили про підозру за фактом зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави (ч. 3 ст. 365-2 ККУ).
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 17:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці підозрюють приватного нотаріуса у незаконній реєстрації права власності на нерухомість вартістю понад 8 млн грн.".