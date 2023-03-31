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У Харкові приватний нотаріус незаконно оформив приміщення вартістю 8 млн грн

Суспільство 17:01   31.03.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові приватний нотаріус незаконно оформив приміщення вартістю 8 млн грн Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці підозрюють приватного нотаріуса у незаконній реєстрації права власності на нерухомість вартістю понад 8 млн грн.

За даними Харківської обласної прокуратури, на початку квітня 2020 року приватний нотаріус зареєстрував право власності на нежитлову будівлю загальною площею майже 620 кв. м за фізичною особою. Будівля знаходилась у власності Харківської міськради.

«Підозрюваний, знаючи, що документи, надані фізичною особою, не можуть бути підставою для державної реєстрації права приватної власності, без наявності відповідних документів провів незаконну реєстраційну дію», – розповіли у прокуратурі.

Незаконні дії приватного нотаріуса завдали збитків Харківській міськраді у понад 8 мільйонів гривень.

Злочинцю повідомили про підозру за фактом зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави (ч. 3 ст. 365-2 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 17:01;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці підозрюють приватного нотаріуса у незаконній реєстрації права власності на нерухомість вартістю понад 8 млн грн.".