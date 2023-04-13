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В Харькове после обстрелов восстанавливают дом (фото)

Общество 22:48   13.04.2023
Оксана Горун
В Харькове после обстрелов восстанавливают дом (фото) Фото: пресс-служба ХГС

В доме на ул. Юбилейной в Кулиничах уже заменили поврежденные инженерные системы и восстановили рухнувшее перекрытие между этажами, на очереди — утепление.

«Специалисты полностью восстановили систему теплоснабжения в разрушенных квартирах и подвальном помещении, стояки холодного водоснабжения в квартирах, заменили окна, залили плиты перекрытия между первым и вторым этажами, утеплили пол в квартирах, установили металлическую входную дверь в квартиры», — перечислили перечень работ в пресс-службе Харьковского горсовета.

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Восстанавливает дом коммунальное предприятие «Харьковспецстрой». Сейчас проводят утепление стен фасада.

В Харькове восстанавливают дом на ул. Юбилейной в Кулиничах
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове восстанавливают дом на ул. Юбилейной в Кулиничах 2
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове восстанавливают дом на ул. Юбилейной в Кулиничах 4
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове восстанавливают дом на ул. Юбилейной в Кулиничах 5
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 22:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В доме на ул. Юбилейной в Кулиничах уже заменили поврежденные инженерные системы и восстановили рухнувшее перекрытие между этажами, на очереди — утепление".