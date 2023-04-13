В Харькове после обстрелов восстанавливают дом (фото)

В доме на ул. Юбилейной в Кулиничах уже заменили поврежденные инженерные системы и восстановили рухнувшее перекрытие между этажами, на очереди — утепление.

«Специалисты полностью восстановили систему теплоснабжения в разрушенных квартирах и подвальном помещении, стояки холодного водоснабжения в квартирах, заменили окна, залили плиты перекрытия между первым и вторым этажами, утеплили пол в квартирах, установили металлическую входную дверь в квартиры», — перечислили перечень работ в пресс-службе Харьковского горсовета.

Восстанавливает дом коммунальное предприятие «Харьковспецстрой». Сейчас проводят утепление стен фасада.