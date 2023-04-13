В Харькове после обстрелов восстанавливают дом (фото)
Фото: пресс-служба ХГС
В доме на ул. Юбилейной в Кулиничах уже заменили поврежденные инженерные системы и восстановили рухнувшее перекрытие между этажами, на очереди — утепление.
«Специалисты полностью восстановили систему теплоснабжения в разрушенных квартирах и подвальном помещении, стояки холодного водоснабжения в квартирах, заменили окна, залили плиты перекрытия между первым и вторым этажами, утеплили пол в квартирах, установили металлическую входную дверь в квартиры», — перечислили перечень работ в пресс-службе Харьковского горсовета.
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Восстанавливает дом коммунальное предприятие «Харьковспецстрой». Сейчас проводят утепление стен фасада.
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 22:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В доме на ул. Юбилейной в Кулиничах уже заменили поврежденные инженерные системы и восстановили рухнувшее перекрытие между этажами, на очереди — утепление".