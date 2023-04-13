Live
  • Четвер 13.04.2023
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.94
    • 🟢

У Харкові після обстрілів відновлюють будинок (фото)

Суспільство 22:48   13.04.2023
Оксана Горун
У Харкові після обстрілів відновлюють будинок (фото) Фото: пресслужба ХМР

У будинку на вул. Ювілейній в Кулиничах вже замінили пошкоджені інженерні системи та відновили перекриття, що рухнуло, між поверхами, на черзі – утеплення.

“Фахівці повністю відновили систему теплопостачання в зруйнованих квартирах та підвальному приміщенні, стояки холодного водопостачання у квартирах, замінили вікна, залили плити перекриття між першим та другим поверхами, утеплили підлогу в квартирах, встановили металеві вхідні двері до квартир”, – перерахували перелік робіт у пресслужбі Харківської міськради.

Читайте також: “Зоряне небо” відновлюють у Харкові (відео)

Відновлює будинок комунальне підприємство “Харківспецбуд”. Наразі проводять утеплення стін фасаду.

У Харкові відновлюють будинок на вул. Ювілейній у Кулиничах
Фото: пресслужба ХМР
У Харкові відновлюють будинок на вул. Ювілейній у Кулиничах 2
Фото: пресслужба ХМР
У Харкові відновлюють будинок на вул. Ювілейній у Кулиничах 4
Фото: пресслужба ХМР
У Харкові відновлюють будинок на вул. Ювілейній у Кулиничах 5
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

13:37
Скільки коштують товари для саду та городу у Харкові – мерія
13:08
Від початку року в Харкові відкрили бізнес майже 2,5 тис підприємців
19:25
Синєгубов озвучив концепцію відновлення Ізюма на Харківщині (відео)
15:03
Харківські танцівниці потрапили до фіналу шведського шоу «X-Фактор»
17:36
У Чугуєві продовжують відновлювати постраждалі від обстрілів РФ будинки (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові після обстрілів відновлюють будинок (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 22:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У будинку на вул. Ювілейній в Кулиничах вже замінили пошкоджені інженерні системи та відновили перекриття, що рухнуло, між поверхами, на черзі – утеплення".