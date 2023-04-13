У Харкові після обстрілів відновлюють будинок (фото)
Фото: пресслужба ХМР
У будинку на вул. Ювілейній в Кулиничах вже замінили пошкоджені інженерні системи та відновили перекриття, що рухнуло, між поверхами, на черзі – утеплення.
“Фахівці повністю відновили систему теплопостачання в зруйнованих квартирах та підвальному приміщенні, стояки холодного водопостачання у квартирах, замінили вікна, залили плити перекриття між першим та другим поверхами, утеплили підлогу в квартирах, встановили металеві вхідні двері до квартир”, – перерахували перелік робіт у пресслужбі Харківської міськради.
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Відновлює будинок комунальне підприємство “Харківспецбуд”. Наразі проводять утеплення стін фасаду.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 22:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У будинку на вул. Ювілейній в Кулиничах вже замінили пошкоджені інженерні системи та відновили перекриття, що рухнуло, між поверхами, на черзі – утеплення".