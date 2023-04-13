У Харкові після обстрілів відновлюють будинок (фото)

У будинку на вул. Ювілейній в Кулиничах вже замінили пошкоджені інженерні системи та відновили перекриття, що рухнуло, між поверхами, на черзі – утеплення.

“Фахівці повністю відновили систему теплопостачання в зруйнованих квартирах та підвальному приміщенні, стояки холодного водопостачання у квартирах, замінили вікна, залили плити перекриття між першим та другим поверхами, утеплили підлогу в квартирах, встановили металеві вхідні двері до квартир”, – перерахували перелік робіт у пресслужбі Харківської міськради.

Відновлює будинок комунальне підприємство “Харківспецбуд”. Наразі проводять утеплення стін фасаду.