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В двух громадах Харьковщины отключили электроэнергию: когда появится свет

Общество 11:35   18.04.2023
Виктория Яковенко
В двух громадах Харьковщины отключили электроэнергию: когда появится свет Фото: Балаклейская городская военная администрация

18 апреля с 9:00 в Богодуховской громаде пропал свет, а в 10:30 электроэнергию отключили в трех селах Балаклейской ОТГ.

Без света остались села Шевеловка, Асеевка и Лозовенька. Отключение электроснабжения – плановое. Причина – ремонтные работы на объектах энергообеспечения. Восстановить электричество в этих населенных пунктах обещают сегодня в 15.00, сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

Возобновить электроснабжение в Богодуховском районе обещают в 17:00.

На странице Facebook Богодуховского городского совета опубликовали перечень адресов, где не будет электроснабжения:

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 11:35;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 апреля с 9:00 в Богодуховской громаде пропал свет, а в 10:30 электроэнергию отключили в трех селах Балаклейской ОТГ.".