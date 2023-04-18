В двух громадах Харьковщины отключили электроэнергию: когда появится свет

18 апреля с 9:00 в Богодуховской громаде пропал свет, а в 10:30 электроэнергию отключили в трех селах Балаклейской ОТГ.

Без света остались села Шевеловка, Асеевка и Лозовенька. Отключение электроснабжения – плановое. Причина – ремонтные работы на объектах энергообеспечения. Восстановить электричество в этих населенных пунктах обещают сегодня в 15.00, сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

Возобновить электроснабжение в Богодуховском районе обещают в 17:00.

На странице Facebook Богодуховского городского совета опубликовали перечень адресов, где не будет электроснабжения: