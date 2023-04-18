У двох громадах Харківщини відключили електроенергію: коли з’явиться світло

18 квітня з 9:00 в Богодухівській громаді зникло світло, а о 10:30 електроенергію відключили в трьох селах Балаклійської ОТГ.

Без світла залишилися села Шевелівка, Асіївка та Лозовенька. Відключення електропостачання – планове. Причина – ремонтні роботи на об’єктах енергозабезпечення. Відновити електрику в цих населених пунктах обіцяють сьогодні о 15:00, повідомили в Балаклійській міській військовій адміністрації.

Відновити електропостачання в Богодухівському районі обіцяють о 17:00.

На сторінці у Facebook Богодухівської міської ради опублікували перелік адрес, де не буде електропостачання: