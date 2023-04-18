Live
  • Вівторок 18.04.2023
    • Харків
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.14
    • 🟢

У двох громадах Харківщини відключили електроенергію: коли з’явиться світло

Суспільство 11:35   18.04.2023
Вікторія Яковенко
У двох громадах Харківщини відключили електроенергію: коли з’явиться світло Фото: Балаклійська міська військова адміністрація

18 квітня з 9:00 в Богодухівській громаді зникло світло, а о 10:30 електроенергію відключили в трьох селах Балаклійської ОТГ.

Без світла залишилися села Шевелівка, Асіївка та Лозовенька. Відключення електропостачання – планове. Причина – ремонтні роботи на об’єктах енергозабезпечення. Відновити електрику в цих населених пунктах обіцяють сьогодні о 15:00, повідомили в Балаклійській міській військовій адміністрації.

Відновити електропостачання в Богодухівському районі обіцяють о 17:00.

На сторінці у Facebook Богодухівської міської ради опублікували перелік адрес, де не буде електропостачання:

світло

світло 2

світло 3

світло 4

світло 5

світло 6

світло 7

світло 8

світло 9

Читайте також: Синєгубов на Дергачівщині: про розмінування та відновлення світла (відео)

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

12:02
На Харківщині п’яний і безправний водій їхав під час комендантської години
11:35
У двох громадах Харківщини відключили електроенергію: коли з’явиться світло
15:51
Допитував та затримував місцевих: в Ізюмі викрили «народного міліціонера»
13:35
Допомагав створити митницю РФ у Куп’янську: зраднику загрожує довічний термін
13:03
На Харківщині на Великдень медики «швидкої» прийняли пологи у дорозі (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У двох громадах Харківщини відключили електроенергію: коли з’явиться світло»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 11:35;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 квітня з 9:00 в Богодухівській громаді зникло світло, а о 10:30 електроенергію відключили в трьох селах Балаклійської ОТГ.".