У двох громадах Харківщини відключили електроенергію: коли з’явиться світло
Фото: Балаклійська міська військова адміністрація
18 квітня з 9:00 в Богодухівській громаді зникло світло, а о 10:30 електроенергію відключили в трьох селах Балаклійської ОТГ.
Без світла залишилися села Шевелівка, Асіївка та Лозовенька. Відключення електропостачання – планове. Причина – ремонтні роботи на об’єктах енергозабезпечення. Відновити електрику в цих населених пунктах обіцяють сьогодні о 15:00, повідомили в Балаклійській міській військовій адміністрації.
Відновити електропостачання в Богодухівському районі обіцяють о 17:00.
На сторінці у Facebook Богодухівської міської ради опублікували перелік адрес, де не буде електропостачання:
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 11:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 квітня з 9:00 в Богодухівській громаді зникло світло, а о 10:30 електроенергію відключили в трьох селах Балаклійської ОТГ.".