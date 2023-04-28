Live
  • Пятница 28.04.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.35
    • 🟢

Запущены ракеты: начальник Харьковского гарнизона призывает быть осторожными

Украина 18:49   28.04.2023
Елена Нагорная
Запущены ракеты: начальник Харьковского гарнизона призывает быть осторожными

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник подтверждает пуски ракет двумя вражескими самолетами Ту-95 из района Каспийского моря и призывает быть внимательными и осторожными.

Об этом он написал в Telegram.

О ракетной угрозе также предупреждает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Воздушная тревога была объявлена на Харьковщине в 18:03.

Читайте также: В течение суток враг бил по Харьковщине из минометов и артиллерии — Генштаб

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:49
Запущены ракеты: начальник Харьковского гарнизона призывает быть осторожными
18:32
В течение суток враг бил по Харьковщине из минометов и артиллерии — Генштаб
15:39
В Харькове разворовали 150 тыс грн при ремонте больницы: обвиняют подрядчика
13:54
Мужчина, резавший колеса автомобилей на Салтовке, нанес ущерб на 250 тыс грн
22:55
Разрешат ли купаться и отдыхать на пляжах Харьковщины в этом году. Данные ГСЧС

  • Категории: Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Запущены ракеты: начальник Харьковского гарнизона призывает быть осторожными»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 18:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник подтверждает пуски ракет двумя вражескими самолетами Ту-95 из района Каспийского моря и призывает быть внимательными и осторожными.".