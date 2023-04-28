Запущены ракеты: начальник Харьковского гарнизона призывает быть осторожными
Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник подтверждает пуски ракет двумя вражескими самолетами Ту-95 из района Каспийского моря и призывает быть внимательными и осторожными.
Об этом он написал в Telegram.
О ракетной угрозе также предупреждает глава Офиса президента Андрей Ермак.
Воздушная тревога была объявлена на Харьковщине в 18:03.
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 18:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник подтверждает пуски ракет двумя вражескими самолетами Ту-95 из района Каспийского моря и призывает быть внимательными и осторожными.".