Запущены ракеты: начальник Харьковского гарнизона призывает быть осторожными

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник подтверждает пуски ракет двумя вражескими самолетами Ту-95 из района Каспийского моря и призывает быть внимательными и осторожными.

Об этом он написал в Telegram.

О ракетной угрозе также предупреждает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Воздушная тревога была объявлена на Харьковщине в 18:03.