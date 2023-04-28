Запущено ракети: начальник Харківського гарнізону закликає бути обережними

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник підтверджує пуски ракет двома ворожими літаками Ту-95 із району Каспійського моря та закликає бути уважними та обережними.

Про це він написав у Telegram.

Про ракетну загрозу також попереджає глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Повітряна тривога була оголошена на Харківщині о 18:03.