Запущено ракети: начальник Харківського гарнізону закликає бути обережними
Фото: кадр із відео
Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник підтверджує пуски ракет двома ворожими літаками Ту-95 із району Каспійського моря та закликає бути уважними та обережними.
Про це він написав у Telegram.
Про ракетну загрозу також попереджає глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Повітряна тривога була оголошена на Харківщині о 18:03.
Читайте також: Протягом доби ворог гатив по Харківщині з мінометів та артилерії – Генштаб
Новини за темою:
Ви читали новину: «Запущено ракети: начальник Харківського гарнізону закликає бути обережними»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 18:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник підтверджує пуски ракет двома ворожими літаками Ту-95 із району Каспійського моря та закликає бути уважними та обережними.".