Live
  • П’ятниця 28.04.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.35
    • 🟢

Запущено ракети: начальник Харківського гарнізону закликає бути обережними

Україна 18:49   28.04.2023
Олена Нагорна
Запущено ракети: начальник Харківського гарнізону закликає бути обережними Фото: кадр із відео

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник підтверджує пуски ракет двома ворожими літаками Ту-95 із району Каспійського моря та закликає бути уважними та обережними.

Про це він написав у Telegram.

Про ракетну загрозу також попереджає глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Повітряна тривога була оголошена на Харківщині о 18:03.

Читайте також: Протягом доби ворог гатив по Харківщині з мінометів та артилерії – Генштаб

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

18:49
Запущено ракети: начальник Харківського гарнізону закликає бути обережними
18:32
Протягом доби ворог гатив по Харківщині з мінометів та артилерії – Генштаб
15:39
У Харкові розікрали 150 тис грн під час ремонту лікарні: судитимуть підрядника
13:54
Чоловік, який різав колеса авто на Салтівці, завдав збитків на 250 тис грн
22:55
Чи дозволять купатися та відпочивати на пляжах Харківщини цьогоріч. Дані ДСНС

  • Категорії: Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Запущено ракети: начальник Харківського гарнізону закликає бути обережними»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 18:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник підтверджує пуски ракет двома ворожими літаками Ту-95 із району Каспійського моря та закликає бути уважними та обережними.".