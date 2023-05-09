«Не вижу условий для переименования» — мэр о новом названии улицы Студенческой
Большинство харьковчан не проголосовали за переименование улицы Студенческой в честь покойного ректора Национального юридического университета Василия Тация.
«Переименование окончательно решает сессия горсовета. Никакого решения городской совет не примет без обсуждения с общественностью и обществом. Юридический университет обратился с просьбой, чтобы мы переименовали улицу Студенческую в честь бывшего ректора Василия Тация. Мы это вынесли на обсуждение харьковчан. Как решит общество, потом вынесем в сессионный зал», – сообщил на брифинге Харьковский городской голова Игорь Терехов.
По словам мэра, сейчас голоса горожан разделились примерно на 50% на 50%, поэтому пока вопрос переименования улицы Студенческой на сессию горсовета не будут выносить.
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 14:32;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Большинство харьковчан не проголосовали за переименование улицы Студенческой в честь покойного ректора Национального юридического университета Василия Тация.".