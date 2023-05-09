«Не вижу условий для переименования» — мэр о новом названии улицы Студенческой

Большинство харьковчан не проголосовали за переименование улицы Студенческой в честь покойного ректора Национального юридического университета Василия Тация.

«Переименование окончательно решает сессия горсовета. Никакого решения городской совет не примет без обсуждения с общественностью и обществом. Юридический университет обратился с просьбой, чтобы мы переименовали улицу Студенческую в честь бывшего ректора Василия Тация. Мы это вынесли на обсуждение харьковчан. Как решит общество, потом вынесем в сессионный зал», – сообщил на брифинге Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По словам мэра, сейчас голоса горожан разделились примерно на 50% на 50%, поэтому пока вопрос переименования улицы Студенческой на сессию горсовета не будут выносить.