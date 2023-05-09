Live
  • Вторник 09.05.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.35
    • 🟢

«Не вижу условий для переименования» — мэр о новом названии улицы Студенческой

Общество 14:32   09.05.2023
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
«Не вижу условий для переименования» — мэр о новом названии улицы Студенческой

Большинство харьковчан не проголосовали за переименование улицы Студенческой в честь покойного ректора Национального юридического университета Василия Тация.

«Переименование окончательно решает сессия горсовета. Никакого решения городской совет не примет без обсуждения с общественностью и обществом. Юридический университет обратился с просьбой, чтобы мы переименовали улицу Студенческую в честь бывшего ректора Василия Тация. Мы это вынесли на обсуждение харьковчан. Как решит общество, потом вынесем в сессионный зал», – сообщил на брифинге Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По словам мэра, сейчас голоса горожан разделились примерно на 50% на 50%, поэтому пока вопрос переименования улицы Студенческой на сессию горсовета не будут выносить.

Читайте также: Переименование пяти улиц в Харькове: голосование продлили на месяц

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко

Новости по теме:

14:06
Когда в Харькове вернут плату за проезд в общественном транспорте: ответ мэра
13:48
«Я бы хоть сейчас открыл бы школы, детсады» — Терехов о возвращении харьковчан
13:12
В Харькове в сквере обнаружили стихийное кладбище животных (фото)
11:17
Синегубов предположил, что на Харьковщине могло быть целью ракетного удара РФ
10:59
Под Харьковом будут бесплатно выдавать картофель

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Не вижу условий для переименования» — мэр о новом названии улицы Студенческой»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 14:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Большинство харьковчан не проголосовали за переименование улицы Студенческой в честь покойного ректора Национального юридического университета Василия Тация.".