“Не бачу умов для перейменування” – мер про нову назву для вулиці Студентської
Більшість харків’ян не проголосували за перейменування вулиці Студентської на честь покійного ректора Національного юридичного університету Василя Тація.
«Перейменування остаточно вирішує сесія міськради. Жодного рішення міська рада не прийме без обговорення з громадськістю і суспільством. Юридичний університет звернувся з проханням, щоб ми перейменували вулицю Студентську на честь колишнього ректора Василя Тація. Ми це винесли на широке обговорення харків’ян. Як вирішить суспільство, потім винесемо в сесійну залу», – повідомив на брифінгу Харківський міський голова Ігор Терехов.
За словами мера, наразі голоси містян розділилися приблизно 50% на 50%, тож поки що питання перейменування вулиці Студентської на сесію міськради не виноситимуть.
Читайте також: Перейменування п’яти вулиць у Харкові: голосування продовжили на місяць
Новини за темою:
Ви читали новину: «“Не бачу умов для перейменування” – мер про нову назву для вулиці Студентської»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 14:32;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Більшість харків’ян не проголосували за перейменування вулиці Студентської на честь покійного ректора Національного юридичного університету Василя Тація.".