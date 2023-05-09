“Не бачу умов для перейменування” – мер про нову назву для вулиці Студентської

Більшість харків’ян не проголосували за перейменування вулиці Студентської на честь покійного ректора Національного юридичного університету Василя Тація.

«Перейменування остаточно вирішує сесія міськради. Жодного рішення міська рада не прийме без обговорення з громадськістю і суспільством. Юридичний університет звернувся з проханням, щоб ми перейменували вулицю Студентську на честь колишнього ректора Василя Тація. Ми це винесли на широке обговорення харків’ян. Як вирішить суспільство, потім винесемо в сесійну залу», – повідомив на брифінгу Харківський міський голова Ігор Терехов.

За словами мера, наразі голоси містян розділилися приблизно 50% на 50%, тож поки що питання перейменування вулиці Студентської на сесію міськради не виноситимуть.