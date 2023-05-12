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Семья Тация просит мэрию Харькова не переименовывать улицу в его честь

Общество 12:40   12.05.2023
Виктория Яковенко
Семья Тация просит мэрию Харькова не переименовывать улицу в его честь

Родственники академика Василия Тация обратились с открытым письмом в Харьковский городской совет и громаду города с просьбой не переименовывать улицу Студенческую в его честь.

Об этом сообщили на Facebook-странице Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

В письме родственники Тация отмечают, что в социальных сетях и мессенджерах стали распространяться призывы к голосованию «против переименования».

«Возмущающие и некорректные мотивы, которыми обоснованы такие призывы, а также комментарии к соответствующим публикациям, имеющим признаки субъективной, надуманной и неприязненной оценки, вынудили родных ради Светлой Памяти отца и мужа обратиться к обществу и городскому совету с просьбой прекратить общественное обсуждение и снятие вопроса о переименовании улицы Студенческой в честь Василия Тация», — говорится в сообщении.

Родственники Тация поблагодарили жителей, которые голосовали за предложение о переименовании улицы в его честь.

«Уверены, что Василий Яковлевич, всю жизнь работавший и творивший для людей, даже в самые сложные времена строил, внедрял современные технологии для реализации развития молодежи и науки, будет жить вечно в своих учениках, в нашей памяти и памяти многих людей. По настоящему благодарных ему людей. Это самое главное для нас», – отметили родственники в письме.

Читайте также: Не вижу условий для переименования — мэр о новом названии улицы в честь Тация

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 12:40;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Родственники академика Василия Тация обратились с открытым письмом в Харьковский городской совет и громаду города с просьбой не переименовывать улицу Студенческую в его честь.".