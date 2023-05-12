Семья Тация просит мэрию Харькова не переименовывать улицу в его честь
Родственники академика Василия Тация обратились с открытым письмом в Харьковский городской совет и громаду города с просьбой не переименовывать улицу Студенческую в его честь.
Об этом сообщили на Facebook-странице Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
В письме родственники Тация отмечают, что в социальных сетях и мессенджерах стали распространяться призывы к голосованию «против переименования».
«Возмущающие и некорректные мотивы, которыми обоснованы такие призывы, а также комментарии к соответствующим публикациям, имеющим признаки субъективной, надуманной и неприязненной оценки, вынудили родных ради Светлой Памяти отца и мужа обратиться к обществу и городскому совету с просьбой прекратить общественное обсуждение и снятие вопроса о переименовании улицы Студенческой в честь Василия Тация», — говорится в сообщении.
Родственники Тация поблагодарили жителей, которые голосовали за предложение о переименовании улицы в его честь.
«Уверены, что Василий Яковлевич, всю жизнь работавший и творивший для людей, даже в самые сложные времена строил, внедрял современные технологии для реализации развития молодежи и науки, будет жить вечно в своих учениках, в нашей памяти и памяти многих людей. По настоящему благодарных ему людей. Это самое главное для нас», – отметили родственники в письме.
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Родственники академика Василия Тация обратились с открытым письмом в Харьковский городской совет и громаду города с просьбой не переименовывать улицу Студенческую в его честь.".