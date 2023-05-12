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Сім’я Тація просить мерію Харкова не перейменовувати вулицю на його честь

Суспільство 12:40   12.05.2023
Вікторія Яковенко
Сім’я Тація просить мерію Харкова не перейменовувати вулицю на його честь

Родичі академіка Василя Тація звернулися з відкритим листом до Харківської міської ради та громади міста з проханням не перейменовувати вулицю Студентську на його честь.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У листі родичі Тація зазначають, що у соціальних мереж та у месенджерах стали ширитися заклики до голосування “проти перейменування”.

«Обурюючі та некоректні мотиви, якими обґрунтовані такі заклики, а також коментарі до відповідних публікацій, які мають ознаки суб’єктивної, надуманої та неприязної оцінки, вимусили рідних заради Світлої Пам’яті батька та чоловіка звернутись до суспільства та міської ради з проханням припинити громадське обговорення та зняти питання про перейменування вулиці Студентської на честь Василя Тація», – йдеться у повідомленні.

Родичі Тація подякували мешканцям, які голосували за пропозицію щодо перейменування вулиці на його честь.

«Впевнені, що Василь Якович, який все життя працював і творив для людей, навіть у найскладніші часи будував, впроваджував сучасні технології для реалізації розвитку молоді та науки, буде жити вічно у своїх учнях, у нашій пам’яті та пам’яті багатьох по-справжньому вдячних йому людей. Це найголовніше для нас», – зазначили родичі у листі.

Читайте також: “Не бачу умов для перейменування” – мер про зміну назви вулиці на честь Тація

Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 12:40;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Родичі академіка Василя Тація звернулися з відкритим листом до Харківської міської ради та громади міста з проханням не перейменовувати вулицю Студентську на його честь.".