Животных Харьковского зоопарка накормили краснокнижными растениями

И собирать, и продавать черемшу в Украине запрещено: растение занесено в Красную книгу.

Как сообщают в Государственной экологической инспекции в Харьковской области, в рамках операции «Первоцвет» их специалисты проверили рынки и нашли запрещенную черемшу.

Все изъятые краснокнижные растения экоинспекторы передали в Харьковский зоопарк, чтобы ими полакомились животные.



Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

«Запрет сбора и продажи черемши в Украине связан с тем, что этот вид под угрозой исчезновения из-за чрезмерного сбора в природе и уничтожения его естественной среды. Поэтому нарушение правил приобретения, сбыта или распространения черемши является нарушением Кодекса Украины об административных правонарушениях и влечет за собой ответственность в виде штрафов», — пояснили в экоинспекции.

Продавцам грозит штраф от 1700 до 3655 грн. Граждан призывают не создавать спрос и не покупать редкие растения.