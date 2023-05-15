Животных Харьковского зоопарка накормили краснокнижными растениями
И собирать, и продавать черемшу в Украине запрещено: растение занесено в Красную книгу.
Как сообщают в Государственной экологической инспекции в Харьковской области, в рамках операции «Первоцвет» их специалисты проверили рынки и нашли запрещенную черемшу.
Все изъятые краснокнижные растения экоинспекторы передали в Харьковский зоопарк, чтобы ими полакомились животные.
Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области
«Запрет сбора и продажи черемши в Украине связан с тем, что этот вид под угрозой исчезновения из-за чрезмерного сбора в природе и уничтожения его естественной среды. Поэтому нарушение правил приобретения, сбыта или распространения черемши является нарушением Кодекса Украины об административных правонарушениях и влечет за собой ответственность в виде штрафов», — пояснили в экоинспекции.
Продавцам грозит штраф от 1700 до 3655 грн. Граждан призывают не создавать спрос и не покупать редкие растения.
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 22:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "И собирать, и продавать черемшу в Украине запрещено: растение занесено в Красную книгу.".