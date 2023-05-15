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Тварин Харківського зоопарку нагодували червонокнижними рослинами (фото)

Суспільство 22:08   15.05.2023
Олена Нагорна
Тварин Харківського зоопарку нагодували червонокнижними рослинами (фото)

І збирати, і продавати черемшу в Україні заборонено: рослина занесена в Червону книгу.

Як повідомляють у Державній екологічній інспекції у Харківській області, у межах операції “Первоцвіт” їхні фахівці перевірили ринки та знайшли заборонену черемшу.

Усі вилучені червонокнижні рослини екоінспектори передали в Харківський зоопарк, щоб ними поласували тварини.


Фото: Державна екологічна інспекція у Харківській області

“Заборона збору та продажу черемші в Україні пов’язана з тим, що цей вид під загрозою зникнення через надмірний збір в природі та знищення його природного середовища. Тому, порушення правил придбання, збуту чи розповсюдження черемші є порушенням Кодексу України про адміністративні правопорушення і тягне за собою відповідальність у вигляді штрафів”, – пояснили в екоінспекції.

Продавцям загрожує штраф від 1700 до 3655 гривень. Громадян закликають не створювати попит і не купувати рідкісні рослини.

Читайте також: Зоопарку Харкова немає серед місць, де можна проводити масові заходи

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 22:08;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "І збирати, і продавати черемшу в Україні заборонено: рослина занесена в Червону книгу.".