Тварин Харківського зоопарку нагодували червонокнижними рослинами (фото)

І збирати, і продавати черемшу в Україні заборонено: рослина занесена в Червону книгу.

Як повідомляють у Державній екологічній інспекції у Харківській області, у межах операції “Первоцвіт” їхні фахівці перевірили ринки та знайшли заборонену черемшу.

Усі вилучені червонокнижні рослини екоінспектори передали в Харківський зоопарк, щоб ними поласували тварини.



Фото: Державна екологічна інспекція у Харківській області

“Заборона збору та продажу черемші в Україні пов’язана з тим, що цей вид під загрозою зникнення через надмірний збір в природі та знищення його природного середовища. Тому, порушення правил придбання, збуту чи розповсюдження черемші є порушенням Кодексу України про адміністративні правопорушення і тягне за собою відповідальність у вигляді штрафів”, – пояснили в екоінспекції.

Продавцям загрожує штраф від 1700 до 3655 гривень. Громадян закликають не створювати попит і не купувати рідкісні рослини.