Тварин Харківського зоопарку нагодували червонокнижними рослинами (фото)
І збирати, і продавати черемшу в Україні заборонено: рослина занесена в Червону книгу.
Як повідомляють у Державній екологічній інспекції у Харківській області, у межах операції “Первоцвіт” їхні фахівці перевірили ринки та знайшли заборонену черемшу.
Усі вилучені червонокнижні рослини екоінспектори передали в Харківський зоопарк, щоб ними поласували тварини.
Фото: Державна екологічна інспекція у Харківській області
“Заборона збору та продажу черемші в Україні пов’язана з тим, що цей вид під загрозою зникнення через надмірний збір в природі та знищення його природного середовища. Тому, порушення правил придбання, збуту чи розповсюдження черемші є порушенням Кодексу України про адміністративні правопорушення і тягне за собою відповідальність у вигляді штрафів”, – пояснили в екоінспекції.
Продавцям загрожує штраф від 1700 до 3655 гривень. Громадян закликають не створювати попит і не купувати рідкісні рослини.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 22:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "І збирати, і продавати черемшу в Україні заборонено: рослина занесена в Червону книгу.".