В Харькове обследуют сети водоотведения

Специалисты лаборатории телевизионного контроля комплекса «Харьковводоотведение» продолжают систематически обследовать городские наружные и внутридомовые сети водоотведения.

Как сообщил сегодня, 22 мая, начальник лаборатории Петр Онацкий, в прошлом году специалисты провели диагностику 80 участков сетей.

«Активными темпами продолжаем работу и в текущем году. Недавно обследовали участки канализационных коллекторов на пр. Гагарина (диаметр — 1500 мм) и ул. Механизаторской (2000 мм). Составили соответствующий акт с фотографиями отдельных участков и детальным описанием состояния коллекторов», — отметил Петр Онацкий.

Начальник лаборатории рассказал, что в работе используется уникальное оборудование, которое позволяет оперативно проводить телеобследование коллекторов и трубопроводов диаметром до 3000 мм.