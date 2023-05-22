В Харькове обследуют сети водоотведения
Специалисты лаборатории телевизионного контроля комплекса «Харьковводоотведение» продолжают систематически обследовать городские наружные и внутридомовые сети водоотведения.
Как сообщил сегодня, 22 мая, начальник лаборатории Петр Онацкий, в прошлом году специалисты провели диагностику 80 участков сетей.
«Активными темпами продолжаем работу и в текущем году. Недавно обследовали участки канализационных коллекторов на пр. Гагарина (диаметр — 1500 мм) и ул. Механизаторской (2000 мм). Составили соответствующий акт с фотографиями отдельных участков и детальным описанием состояния коллекторов», — отметил Петр Онацкий.
Начальник лаборатории рассказал, что в работе используется уникальное оборудование, которое позволяет оперативно проводить телеобследование коллекторов и трубопроводов диаметром до 3000 мм.
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 18:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты лаборатории телевизионного контроля комплекса «Харьковводоотведение» продолжают систематически обследовать городские наружные и внутридомовые сети водоотведения.".