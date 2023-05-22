У Харкові обстежують мережі водовідведення
Фахівці лабораторії телевізійного контролю комплексу «Харківводовідведення» продовжують систематично обстежувати міські зовнішні та внутрішньобудинкові мережі водовідведення.
Як повідомив сьогодні, 22 травня, начальник лабораторії Петро Онацький, торік фахівці провели діагностику 80 ділянок мереж.
«Активними темпами продовжуємо роботу і цього року. Нещодавно обстежили ділянки каналізаційних колекторів на пр. Гагаріна (діаметр – 1500 мм) та вул. Механізаторській (2000 мм). Склали відповідний акт із фотографіями окремих ділянок та детальним описом стану колекторів», – зазначив Петро Онацький.
Начальник лабораторії розповів, що в роботі використовується унікальне обладнання, яке дозволяє оперативно проводити телеобстеження колекторів та трубопроводів діаметром до 3000 мм.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 18:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці лабораторії телевізійного контролю комплексу «Харківводовідведення» продовжують систематично обстежувати міські зовнішні та внутрішньобудинкові мережі водовідведення. ".