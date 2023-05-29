Пригожин нападает на Путина, потому что не получил награду за Бахмут — ISW

Институт изучения войны (ISW) изучил хаос, происходящий в российском информационном пространстве и нашел причины участившихся выпадов главаря наемников «Вагнера» персонально на Путина.

«Пригожин, возможно, нападает на Путина за то, что он не дал Пригожину обещанную награду за захват Бахмута», — считают в ISW.

По мнению аналитиков, такие выпады «повара» в адрес президента РФ и Минобороны могут свидетельствовать о том что его обманули. У ISW есть и предположения, о каком обещании идет речь. Это резкое увеличение численности частной армии.

«Пригожин разочарован тем, что не получил обещанной компенсации за победу в битве за Бахмут. Российское Минобороны, возможно, преднамеренно саботировало Пригожина за несколько дней или недель до 9 мая, чтобы помешать «Вагнеру» захватить оставшиеся несколько кварталов в западном Бахмуте до Дня победы, как предполагает Пригожин. Путин, возможно, намеренно проигнорировал такие диверсионные усилия Минобороны, чтобы избежать выполнения того обещания, которое, по мнению Пригожина, дал ему Путин. Пригожин ранее заявлял, что если бы ему дали 200 000 человек, «Вагнер» добился бы еще больших успехов на передовой. Заявление Пригожина от 28 мая и его предыдущее поведение могут указывать на то, что он предполагал расширение «Вагнера» за счет обычных вооруженных сил России или замену российских военных чиновников персоналом, связанным с «Вагнером», — отметили в Институте изучения войны.

Среди таких «наездов» на Путина аналитики отметили последние заявления главаря наемников, адресованные безымянному, но легко угадываемому чиновнику.

«Пригожин дал совет неназванному чиновнику: «Если вы начинаете войну, пожалуйста, имейте характер, волю и стальные яйца — и только тогда вы сможете чего-то добиться». Пригожин намекнул, что реальные достижения позволят чиновнику не лгать о строительстве новых домов, станций метро и мостов, чтобы выглядеть хорошо. Пригожин заметно переключил обсуждение с разговора о неназванных российских чиновниках на прямое обращение к одному человеку. Комментарии Пригожина, скорее всего, нацелены на Путина, которого российские государственные СМИ обычно изображают как лидера, который непосредственно занимается небольшими инфраструктурными проектами и жизнями простых россиян», — привели пример в ISW.

На этом фоне вывод наемников «Вагнера» из Бахмута продолжается. Но до 1 июня его не завершат — назначили новую дату, 5 июня.

«28 мая газета Washington Post сообщила, что украинские военнослужащие в районе Бахмута наблюдали, как силы «Вагнера» покидают город Бахмут, а обычные российские военнослужащие берут на себя ответственность за прежние позиции «Вагнера» в городе. Сообщается, что украинские военные заявили, что они не могут подтвердить, что регулярные российские силы заменяют «Вагнер» по всему городу Бахмут», — пишут в сводке ISW за 28 мая.

На место «вагнеровцев» заходят, в том числе, добровольческий батальон «Невский» и ДРБ «Волки».

«Ранее ISW оценивал, что диверсионно-разведывательная бригада «Волки» действовала в районе Авдеевки, что также предполагает, что российские силы могут перебрасывать нерегулярные силы и элементы «Донецкой Народной Республики (ДНР)» из-под Авдеевки в район Бахмута. ISW ранее оценила, что переброска этих элементов в Бахмут может снизить темп российских наступательных операций на фронте Авдеевка-Донецк», — отметили аналитики.

По оценкам ISW, темпы российских операций вокруг Бахмута остаются заметно низкими. Это же подтверждают и официальные представители ВСУ.