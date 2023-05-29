Пригожин нападає на Путіна, бо не отримав нагороду за Бахмут – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) вивчив хаос, що відбувається в російському інформаційному просторі, та знайшов причини випадів ватажка найманців “Вагнера” ​​персонально на Путіна.

“Можливо, Пригожин нападає на Путіна за те, що він не дав Пригожину якусь обіцяну винагороду за захоплення Бахмута”, – вважають в ISW.

На думку аналітиків, такі випади “кухаря” на адресу президента РФ та Міноборони можуть свідчити про те, що його обдурили. У ISW є також припущення, про яку обіцянку йдеться. Це різке збільшення чисельності приватної армії.

“Пригожин розчарований тим, що не отримав певної обіцяної компенсації за свою перемогу в битві за Бахмут. Можливо, російське МО навмисно диверсувало Пригожина за кілька днів або тижнів до 9 травня, щоб не дати Вагнеру захопити кілька кварталів у західному Бахмуті до Дня перемоги, як припускає Пригожин. Можливо, Путін навмисно проігнорував такі диверсійні зусилля МО, щоб уникнути виконання будь-яких обіцянок, які, на думку Пригожина, дав йому Путін. Раніше Пригожин заявляв, що якби йому дали 200 000 осіб, “Вагнер” досяг би подальших великих успіхів на передовій. Заява Пригожина від 28 травня та його попередня поведінка можуть свідчити про те, що він передбачав розширення ПВК “Вагнера” за рахунок російських звичайних сил або заміну російських військових посадових осіб персоналом, пов’язаним з “Вагнером”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Серед таких “наїздів” на Путіна аналітики відзначили останні заяви ватажка найманців, адресовані безіменному чиновнику, який легко вгадується.

“Пригожин дав пораду неназваному чиновнику: “Якщо ви починаєте війну, будь ласка, майте характер, волю і сталеві яйця – і тільки тоді ви зможете чогось досягти”. Пригожин натякнув, що отримання реальних досягнень дозволить чиновнику не брехати про будівництво нових будинків, станцій метро та мостів, щоб виглядати добре. Зокрема, Пригожин перевів дискусію з розмови про неназваних російських чиновників на пряме звернення до однієї людини. Коментарі Пригожина, ймовірно, спрямовані проти Путіна, якого російські державні ЗМІ регулярно зображують як лідера, який щохвилинно займається невеликими інфраструктурними проєктами та життям простих росіян”, – навели приклад в ISW.

На цьому тлі виведення найманців “Вагнера” ​​з Бахмута продовжується. Але до 1 червня його не завершать – призначили нову дату, 5 червня.

“Washington Post повідомила 28 травня, що український персонал у районі Бахмута спостерігав, як війська ПВК “Вагнера” залишають місто Бахмут, а регулярний російський персонал бере на себе відповідальність за попередні позиції ПВК “Вагнера” в місті. Як повідомляється, український персонал заявив, що не може підтвердити, що регулярні російські сили замінюють “Вагнер” по всьому місту Бахмут”, – пишуть у зведенні ISW за 28 травня.

На місце “вагнерівців” заходять, зокрема, добровольчий батальйон “Невський” та ДРБ “Вовки”.

“Раніше ISW оцінював, що диверсійно-розвідувальна бригада “Вовки” діяла в районі Авдіївки, що також свідчить про те, що російські війська можуть перекидати іррегулярні сили та підрозділи “Донецької Народної Республіки (ДНР)” з району Авдіївки в район Бахмута. Раніше ISW оцінювало, що перекидання Росією цих елементів до Бахмута може знизити темпи наступальних операцій РФ на ділянці Авдіївка – Донецьк”, – зазначили аналітики.

За оцінками ISW, темпи російських операцій довкола Бахмута залишаються помітно низькими. Це ж підтверджують і офіційні представники ЗСУ.