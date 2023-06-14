Киборги из всех сил пытаются удержать Марьинку от захвата — The New York Times

Не имея достаточного количества живой силы, оружия и танков, украинцы ведут плохо организованную оборону Марьинки, еще одного города вблизи Бахмута, который от падения отделяет всего несколько кварталов.

Фотографии и видео от Finbarr O’Reilly

Джеффри Джеттлмэн, корреспондент издания The New York Times, побывал на позициях ВСУ в Марьинке, которые украинские войска защищают от россиян. Города фактически уже нет. Лишь несколько кварталов отделяют ВСУ от сдачи города.

Не было еще и 8 утра, а капитан «Фриц», украинский пехотный офицер, уже выкурил полдюжины сигарет. Ему 24, но его бледно-голубые глаза казались старше его лет, отражая усталость войны. Он сгорбился в окопе, подняв голову. Если бы он поднялся, его могли бы легко застрелить русские снайперы, скрывавшиеся в густом лесу за несколько сотен метров. Стены траншеи и глинобитное дно дрожат от взрывов, постоянных ударов русской артиллерии, которые раздаются каждый день на рассвете с почти абсурдной регулярностью.

«Видишь эти кусты?» – сказал капитан «Фриц», назвавшийся своим позывным, как и многие украинские военные. «Там прячутся некоторые россияне. Я хочу пожелать им доброго утра».

Он выскочил из траншеи с гранатометом на плечи.

«Доброе утро, ты…!» — крикнул он, а затем выпустил серию бранных слов на трех языках — украинском, русском и английском — прежде чем взорвать гранату.

Небольшая группа украинских солдат, не имея много вооружения и людей, не обеспеченная танками и почти окруженная, делает все возможное, чтобы удержать Марьинку, небольшой стратегический город, который превратился в груду дымящихся обломков и теперь находится в нескольких кварталах от падения. Солдаты здесь сражаются от дома к дому, от комнаты до обстрелянной комнаты, настолько близко, что слышат крики друг друга о помощи.

По всей восточной линии фронта обострились бои, поскольку началось долгожданное контрнаступление Украины с целью возвращения захваченных земель. А одни из самых ожесточенных битв сейчас идут за ряд восточных городов — Авдеевку, Угледар, Часов Яр и Марьинку.

Каждый из этих городов имеет значение. Даже если украинские силы преуспевают на одних участках, они остаются в обороне на других. Если украинцы лишатся еще одного города, это может стать воротами для проникновения российской армии.

В Марьинке украинцы говорят, что россияне в последние дни усилили свои атаки, бросив в бой больше солдат и бронетехники, чтобы прорвать линию фронта. Украинские войска пытаются сдержать их – 79-я десантно-штурмовая бригада, более известная как «Киборги».

Легенда о Киборгах уходит корнями в 2014 год, когда 79-я бригада сидела в аэропорту Донецка, пытаясь отразить напор сепаратистов и российских войск. Аэропорт обстреливали со всех сторон. Тогда сепаратисты и их российские командиры назвали украинских солдат «киборгами». Название прижилось, и последняя битва «Киборгов» в Донецком аэропорту вошла в историю как одно из самых героических сражений.

Через 9 лет киборги снова на поле боя. Подкрепленные патриотизмом, фатализмом и почти отчаянной бравадой вместе с большим количеством сигарет и энергетических напитков, их оттеснили в несколько разбитых кварталов на западной окраине Марьинки.

Украинцы настолько отчаянно пытаются защититься от российских обстрелов, что когда находят все еще стоящий дом, что имеет несколько невредимых стен, первое, что они делают, это разрывают пол и копают. Они говорят, что построить укрытие под землей – единственный способ выжить. Военные живут в лабиринте тоннелей и измельченных подвалах, в темноте, как кроты.

«Россияне превосходят нас в количестве солдат 4:1 , артиллерии — 6: 1″, — сказал капитан Фриц. — Некоторые из ребят настоящие профессионалы — это видно по тому, как они двигаются, по их тактике, по тому, как их танки наступают по два. Но другие, — покачал он головой, — они просто пушечное мясо».

«Пушечным мясом» были необученные российские войска, совершавшие слепые штурмы, которых, как утверждает 79-я, убили в большом количестве.

Марьинка – это окрестность Донецка. Когда-то в городе были школы, музей, население 10 тысяч человек. Теперь не осталось ни одного гражданского. Украинские чиновники заявили, что последние ушли несколько месяцев назад.

Продвигаясь, россияне разрушили каждый жилой дом, здание, сарай, автобусную остановку и транспорт, превратив Марьинку в пустыню, такую же апокалиптическую, как Бахмут.

Шаг за шагом, метр за метром, – сказал другой украинский военный на позывной «Охотник», – россияне разрушают здания перед нами. Начинают с верхнего этажа и все выравнивают. Неважно, используем мы их или нет».

По словам солдат, россияне почти каждый день атакуют подвальные укрытия украинцев. Иногда они сбрасывают 7 кг противотанковые мины через щели в потолке. Затем начинается ближний бой, пули проносятся сквозь подземные просторы, наполненные криками и дымом от оружия.

«Бояться – это нормально, – признался другой военный Геннадий. «Если нет, ты мертв».

«Некуда прятаться», – сказал Александр, снайпер, воевавший с 79-ой бригаде в аэропорту Донецка в 2014 году, и рассказал, что бой в Марьинке сегодня был самым тяжелым.

Бригада, как и другие в Украине, не разглашает ни количество потерь, ни даже общее количество. Но капитан «Фриц» сказал, что многие их профессиональные солдаты были ранены или убиты, и 79-ая бригада обратилась к новобранцам с небольшим военным опытом, чтобы восполнить пробелы.

«Фрица» и самого едва не убили. В июне 2022 года он выскочил из траншеи в Лисичанске как раз в тот момент, когда туда влетел минометный снаряд.

Осколки впились в него в девяти местах, включая печень. Он должен был взять несколько месяцев перерыва, чтобы восстановиться. Но взял один.

Сейчас он помогает командовать батальоном, проводит скорые совещания в подземных бункерах, пахнущих кофе, потом, плесенью и пылью. Он ныряет к окопам, которые змейкой извиваются вокруг Марьинки, заглядывая сквозь щели в мешках с песком к позициям врага. Иногда, как в прошлый день, он не может устоять, чтобы не стрелять в противника.

Капитан «Фриц» проходит мимо кратера, вызванного российской бомбардировкой в прифронтовом селе. Эта война, по его словам, будет продолжаться «годы».

Марьинка расположена на критическом перекрестке дорог, и с августа прошлого года российский бульдозерный стиль войны, просто уничтожающий все перед собой, отбросил 79-ю бригаду примерно на 685 м. Если украинцы будут полностью вытеснены, по словам капитана «Фрица», россияне могут перейти к следующим городам Курахово, Угледар и Покровск, приблизив их к реализации мечты президента Владимира Путина о захвате всего Донбасса.

«Многие люди знают о войне с кино, из компьютерных игр, из книг. И они этого не понимают», – сказал «Фриц». — Война – это не только адреналин и стрельба. Война – это не смешно. Это кровь, это пот, грязь на ваших ногах. Вы все время в стрессе. Можно остаться без сна, без еды, без воды. И ты понимаешь, что в этих условиях нужно воевать за своих будущих детей, чтобы они не знали, что такое война».

Он вскочил и улыбнулся, добавив: «Или что-то подобное». Потом закурил девятую сигарету и прислонился к стене траншеи. Он затянулся и выдохнул, наслаждаясь дымом.

Джеффри Геттлмен – международный корреспондент и лауреат Пулитцеровской премии.