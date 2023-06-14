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В Харькове определили еще одну многоэтажку, которую частично снесут (документ)

Общество 09:18   14.06.2023
Оксана Горун
В Харькове определили еще одну многоэтажку, которую частично снесут (документ)

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС пополнила список потенциально опасных объектов в Харькове, которые нуждаются в демонтаже, домом на Северной Салтовке.

«По результатам обсуждения на основании рассмотрения и обработки предоставленных документов… региональная комиссия в соответствии с пунктом 11 Порядка выполнения безотлагательных работ по ликвидации последствий вооруженной агрессии Российской Федерации, связанных с повреждением зданий и сооружений, решила одобрить перечень потенциально опасных объектов, нуждающихся в неотложных работах относительно частичного демонтажа частей объекта или его отдельных конструкций», — сказано в протоколе заседания комиссии, который опубликовали на сайте ХОВА.

Так, под «частичный демонтаж» определили первый подъезд дома на ул. Натальи Ужвий, 82.

Смотрите в сюжете МГ «Объектив»: “Золотое место”: жильцы дома в центре Харькова возмущены решением о сносе

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 09:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС пополнила список потенциально опасных объектов в Харькове, которые нуждаются в демонтаже, домом на Северной Салтовке".