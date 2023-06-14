В Харькове определили еще одну многоэтажку, которую частично снесут (документ)
Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС пополнила список потенциально опасных объектов в Харькове, которые нуждаются в демонтаже, домом на Северной Салтовке.
«По результатам обсуждения на основании рассмотрения и обработки предоставленных документов… региональная комиссия в соответствии с пунктом 11 Порядка выполнения безотлагательных работ по ликвидации последствий вооруженной агрессии Российской Федерации, связанных с повреждением зданий и сооружений, решила одобрить перечень потенциально опасных объектов, нуждающихся в неотложных работах относительно частичного демонтажа частей объекта или его отдельных конструкций», — сказано в протоколе заседания комиссии, который опубликовали на сайте ХОВА.
Так, под «частичный демонтаж» определили первый подъезд дома на ул. Натальи Ужвий, 82.
Смотрите в сюжете МГ «Объектив»: “Золотое место”: жильцы дома в центре Харькова возмущены решением о сносе
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове определили еще одну многоэтажку, которую частично снесут (документ)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 09:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС пополнила список потенциально опасных объектов в Харькове, которые нуждаются в демонтаже, домом на Северной Салтовке".