В Харькове определили еще одну многоэтажку, которую частично снесут (документ)

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС пополнила список потенциально опасных объектов в Харькове, которые нуждаются в демонтаже, домом на Северной Салтовке.

«По результатам обсуждения на основании рассмотрения и обработки предоставленных документов… региональная комиссия в соответствии с пунктом 11 Порядка выполнения безотлагательных работ по ликвидации последствий вооруженной агрессии Российской Федерации, связанных с повреждением зданий и сооружений, решила одобрить перечень потенциально опасных объектов, нуждающихся в неотложных работах относительно частичного демонтажа частей объекта или его отдельных конструкций», — сказано в протоколе заседания комиссии, который опубликовали на сайте ХОВА.

Так, под «частичный демонтаж» определили первый подъезд дома на ул. Натальи Ужвий, 82.

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