У Харкові визначили ще одну багатоповерхівку, яку частково знесуть (документ)

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та НС поповнила перелік потенційно небезпечних об’єктів у Харкові, які потребують демонтажу, будинком на Північній Салтівці.

“За результатами обговорення на підставі розгляду та опрацювання наданих документів регіональна комісія відповідно до пункту 11 Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, вирішила схвалити перелік потенційно небезпечних об’єктів, які потребують невідкладних робіт щодо часткового демонтажу частин об’єкта або його окремих конструкцій“, – йдеться у протоколі засідання комісії, який опублікували на сайті ХОВА.

Так, під “частковий демонтаж” визначили перший під’їзд будинку на вул. Наталії Ужвій, 82.