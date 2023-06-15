Более 2 тыс наркорастений житель Балаклейщины выращивал на огороде (фото)

Полицейские разоблачили 33-летнего жителя села Шевеловка, который выращивал дома наркотические растения.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«14 июня полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства мужчины. Изъяты бумажные свертки с сухим измельченным веществом, похожим на наркотическое. Также изъяты сухие растения, которые злоумышленник хранил в хозяйственных постройках. На огороде обнаружено более 2000 наркорастений», — уточнили правоохранители.

Вещественные доказательства направили на экспертизу. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) УКУ.