Более 2 тыс наркорастений житель Балаклейщины выращивал на огороде (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полицейские разоблачили 33-летнего жителя села Шевеловка, который выращивал дома наркотические растения.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«14 июня полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства мужчины. Изъяты бумажные свертки с сухим измельченным веществом, похожим на наркотическое. Также изъяты сухие растения, которые злоумышленник хранил в хозяйственных постройках. На огороде обнаружено более 2000 наркорастений», — уточнили правоохранители.
Вещественные доказательства направили на экспертизу. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 14:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разоблачили 33-летнего жителя села Шевеловка, который выращивал дома наркотические растения.".