Понад 2 тис наркорослин мешканець Балаклійщини вирощував на городі (фото)

Поліцейські викрили 33-річного мешканця села Шевелівка, який вирощував вдома наркотичні рослини.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«14 червня поліцейські провели санкціонований обшук за місцем мешкання чоловіка. Вилучені паперові згортки з сухою подрібненою речовиною, схожою на наркотичну. Також вилучені сухі рослини, які зловмисник зберігав у господарських спорудах. На городі виявлені понад 2000 наркорослин», – уточнили правоохоронці.

Речові докази направили на експертизу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снодійного маку чи конопель) ККУ.