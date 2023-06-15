Понад 2 тис наркорослин мешканець Балаклійщини вирощував на городі (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліцейські викрили 33-річного мешканця села Шевелівка, який вирощував вдома наркотичні рослини.
Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«14 червня поліцейські провели санкціонований обшук за місцем мешкання чоловіка. Вилучені паперові згортки з сухою подрібненою речовиною, схожою на наркотичну. Також вилучені сухі рослини, які зловмисник зберігав у господарських спорудах. На городі виявлені понад 2000 наркорослин», – уточнили правоохоронці.
Речові докази направили на експертизу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снодійного маку чи конопель) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 14:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські викрили 33-річного мешканця села Шевелівка, який вирощував вдома наркотичні рослини.".