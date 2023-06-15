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Волонтер из Китая разрисовывает в Харькове разрушенные дома Северной Салтовки

Культура 15:28   15.06.2023
Оксана Якушко
Волонтер из Китая разрисовывает в Харькове разрушенные дома Северной Салтовки ТСН

Украшает разрушенные от обстрелов дома в Харькове 25-летний Ричард Чжунг, который приехал из Китая в Украину как волонтер организации World Central Kitchen, рассказывает ТСН.

25-летний Ричард Чжунг приехал в Харьков помогать переселенцам из прифронтовых районов области. Вместе с другими волонтерами он готовит горячие обеды, а в свободное время разрисовывает разбитые высотки на Северной Салтовке. Он создал уже семь артобъектов.

В Харьков из Китая он приехал несколько месяцев назад, первые дни бродил по улицам избитого района и не верил своим глазам. Высотка на Салтовке вдохновила его на рисование.

«Это самое разрушенное здание, которое я видел. Я вошел внутрь и увидел, что дверь в комнату открыта. Я представил, что я чувствовал бы, если бы это была моя комната, если бы я спал здесь, смотрел телевизор, а потом мой дом вот так разрушили. И эти эмоции вдохновили этот рисунок», — говорит он.

ТСН

Картину испуганного мальчика в углу создала художница из Украины. Ричард по ее разрешению дополнил безлюдную разрушенную комнату детским рисунком.

«Четыре года назад я начал путешествовать и помогать беженцам. В одной из стран, где была гражданская война, я учил детей. Мы рисовали на стенах. Им очень нравились яркие краски среди ужасных руин», — рассказывает Ричард.

На еще одной уцелевшей стене разбитой высотки Ричард рисует военного. Хотя и знает, что эту многоэтажку, как и десятки других, будут сносить.

«Это временный рисунок. И я верю, что война здесь временная. Я нарисовал солдата, приносящего светлое будущее. Я надеюсь, что когда люди будут проходить мимо и увидят эти картины, у них будет надежда», — говорит художник.

Семь домов Ричард расписал за несколько недель. В последний раз рисовал на заказ.

«Когда я рисовал, ко мне подошел парень. Он рассказал, что жил в этом доме и попросил тоже что-то там изобразить. Я иностранец. Мне тяжело было передать символ Украины. Поэтому я воспроизвел изображение из Интернета», – признается волонтер.

Разрисовывает дома Ричард в свободное время, ведь в Харьков приехал в качестве волонтера организации World Central Kitchen. Чистит картофель, лук и насыпает горячие блюда для переселенцев. Помогает во время своего отпуска. В Китае он – разработчик игрушечных роботов.

На харьковской кухне Ричард уже подружился с другими волонтерами. Он впервые в жизни в стране, в которой идет война, но даже регулярные обстрелы его не испугали.

«На следующий день, когда я приехал, я услышал ночью бах-бах-бах. Я спросонья не понял сначала. что это. Написал друзьям в Харькове. Они меня успокоили. Сказали, что если окна не дрожат – это значит, что прилетело далеко, до укрытия я не ходил ни разу», — добавляет парень.

Через 2 месяца он вернется домой, а пока хочет разрисовать как можно больше развалин, чтобы добавить яркие краски в жизнь харьковчан.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Культура, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 15:28;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украшает разрушенные от обстрелов дома в Харькове 25-летний Ричард Чжунг, который приехал из Китая в Украину как волонтер организации World Central Kitchen, рассказывает ТСН.".