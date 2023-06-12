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Если Путин умрет или его устранят. Китай разрабатывает запасной план – СМИ

Мир 16:15   12.06.2023
Оксана Якушко
Если Путин умрет или его устранят. Китай разрабатывает запасной план – СМИ МИХАЙЛО ТЕРЕЩЕНКО/SPUTNIK/AFP через Getty Images

Президент Китая Си Цзиньпин и президент рф Владимир Путин презентуют себя непоколебимыми союзниками, стремящимися преодолеть глобальное доминирование США. Но аналитики говорят, что Китай ищет замену Путину на случай, если тот умрет из-за тяжелой болезни или если его устранят в результате государственного переворота, сообщает издание Insider.

Андерс Ослунд, экономист и старший научный сотрудник Атлантического совета, сказал, что Си, похоже, налаживает более тесные связи с премьер-министром рф Михаилом Мишустиным.

На апрельском саммите, где президент Китая посетил Путина в Москве, Си провел редкую встречу один на один с Мистушиным, отметил Ослунд.

Затем в мае премьер-министр Китая Ли Цян пригласил Мишустина в Китай, где он «принял Мишустина в Большом зале народного собрания, вновь выходящего за рамки обычного китайского и российского протокола».

«Почему пригласили Мишустина, а не Путина? Это не могло не понравиться российскому лидеру», – пишет аналитик.

В качестве доказательства недовольства Путина он указывает на отсутствие Мишустина на следующих заседаниях Совета безопасности рф, постоянным членом которого является премьер-министр.

«Эта кремлинология старого стиля является, пожалуй, лучшим доказательством того, что Китай, возможно, смотрит не только на Путина, но и стремится культивировать альтернативные отношения в рф».

Имя Мистушина обычно не упоминают в дискуссиях о потенциальных преемниках Путина. Бывший налоговик, он завоевал репутацию эффективного менеджера. По данным российской независимой медиа-организации «Медуза», он «не участвовал» в развязывании путинской войны в Украине и не обсуждает это.

В закрытом мире российской и китайской политики, где редко можно найти достоверную информацию о мышлении их лидеров, аналитики давно полагаются на тонкие сигналы и отрывки информации, чтобы прочитать основную динамику власти.

Это дисциплина, которая стала известна как «кремлинология» во время холодной войны, и все еще очень жива сегодня, когда Путин использовал огромный стол для встреч с чиновниками, что стало предметом спекуляций прошлого года относительно его душевного состояния.

Такие же методы применяют и к тайному миру политики в Пекине.

Читая между строк, аналитики ранее находили признаки скрытой напряженности в отношениях Путина и Си, таких как отказ Си одобрить новый газопровод из Сибири в Китай, что, по их мнению, является игрой власти, которую Си использует, чтобы подчеркнуть новую зависимость рф от Китая.

Али Вайн, аналитик Eurasia Group в Вашингтоне, округ Колумбия, сказал Insider, что, учитывая слухи о здоровье Путина и потенциальных вызовах властям Путина, для Китая имеет смысл участвовать в «планировании на случай непредвиденных обстоятельств».

«Правительства регулярно занимаются планированием на случай чрезвычайных ситуаций; эта деятельность не обязательно указывает на стратегические преимущества», – сказал он.

«Учитывая продолжающиеся слухи о состоянии здоровья Путина и предположение о том, что украинское поражение рф может подорвать его правление, многие страны, включая Соединенные Штаты и Китай, вероятно, представляют разное будущее после Путина и взвешивают последствия каждого из них для внутренней и внешней политики рф».

Однако, предостерег он, еще слишком рано предполагать, что Си предпочел бы иметь дело с другим президентом в Кремле.

«Независимо от того, сколько раз Си и Путин встречались, растущая интенсивность их общих обит против влияния США и приоритет, который оба придают углублению китайско-российских отношений, пока кажется преждевременным, чтоб делать выводы, что Китай стремится к другому российскому лидеру», – сказал он.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Политика; Теги: , , , , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 16:15;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Китая Си Цзиньпин и президент рф Владимир Путин презентуют себя непоколебимыми союзниками, стремящимися преодолеть глобальное доминирование США. Но аналитики говорят, что Китай ищет замену Путину на случай, если тот умрет из-за тяжелой болезни или если его устранят в результате государственного переворота, сообщает издание Insider.".