Якщо Путін помре чи його усунуть. Китай розробляє запасний план – ЗМІ

Президент Китаю Сі Цзіньпін і президент рф Володимир Путін презентують себе непохитними союзниками, які прагнуть подолати глобальне домінування США. Але аналітики кажуть, що Китай шукає заміну Путіну на випадок, якщо той помре через важку хворобу або якщо його усунуть внаслідок державного перевороту, повідомляє видання Insider.

Андерс Ослунд, економіст і старший науковий співробітник Атлантичної ради, сказав, що Сі, схоже, налагоджує тісніші зв’язки з прем’єр-міністром рф Михайлом Мішустіним.

На квітневому саміті, де президент Китаю відвідав Путіна в Москві, Сі провів рідкісну зустріч сам-на-сам з Містушиним, зазначив Ослунд .

Потім у травні прем’єр-міністр Китаю Лі Цян запросив Мішустіна до Китаю, де він « прийняв Мішустіна у Великій залі народных зборів, що знову виходить за рамки звичайного китайського та російського протоколу».

“Чому запросили Мішустіна, а не Путіна? Це не могло не сподобатися російському лідеру”, – пише аналітик.

Як доказ невдоволення Путіна він вказує на відсутність Мішустіна на наступних засіданнях Ради безпеки рф, постійним членом якої є прем’єр-міністр.

«Ця кремлінологія старого стилю є, мабуть, найкращим доказом того, що Китай, можливо, дивиться не тільки на Путіна, але й прагне культивувати альтернативні відносини в Росії».

Ім’я Містушина зазвичай не згадують в дискусіях про потенційних наступників Путіна. Колишній податківець, він здобув репутацію ефективного менеджера. За даними російської незалежної медіа-організації «Медуза», він «не брав участі» у розв’язанні путінської війни в Україні та не обговорює це.

У закритому світі російської та китайської політики, де рідко можна знайти достовірну інформацію про мислення їхніх лідерів, аналітики давно покладаються на тонкі сигнали та уривки інформації, щоб прочитати основну динаміку влади.

Це дисципліна, яка стала відомою як «кремлінологія» під час холодної війни, і все ще дуже жива сьогодні, коли Путін використовував величезний стіл для зустрічей з високопосадовцями, що стало предметом спекуляцій минулого року щодо його душевного стану .

Такі ж методи застосовують до таємного світу політики в Пекіні.

Читаючи між рядків, аналітики раніше виявляли ознаки прихованої напруженості у відносинах Путіна та Сі, як-от відмова Сі схвалити новий газопровід із Сибіру до Китаю, що, на їхню думку, є грою влади, яку Сі використовує, щоб підкреслити нову залежність рф від Китаю.

Алі Вайн, аналітик Eurasia Group у Вашингтоні, округ Колумбія, сказав Insider, що, враховуючи чутки про здоров’я Путіна та потенційні виклики владі Путіна, для Китаю має сенс брати участь у «плануванні на випадок непередбачених обставин».

«Уряди регулярно займаються плануванням на випадок надзвичайних ситуацій; ця діяльність не обов’язково вказує на стратегічні переваги», – сказав він.

«Враховуючи триваючі чутки про стан здоров’я Путіна та припущення про те, що українська поразка рф може підірвати його правління, багато країн, включно зі Сполученими Штатами та Китаєм, ймовірно, уявляють різне майбутнє після Путіна та зважують наслідки кожного з них для внутрішньої та зовнішньої політики рф».

Однак, застеріг він, ще занадто рано припускати, що Сі волів би мати справу з іншим президентом у Кремлі.

«Незалежно від того, скільки разів Сі і Путін зустрічалися, зростаюча інтенсивність їхніх спільних образ проти впливу США та пріоритет, який обидва надають поглибленню китайсько-російських відносин, наразі здається передчасним робити висновок, що Китай прагне іншого російського лідерства», – сказав він.