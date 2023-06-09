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Китай вперше поставив рф бронеавтомобілі для війни проти України – BILD

Події 14:08   09.06.2023
Оксана Якушко
Китай вперше поставив рф бронеавтомобілі для війни проти України – BILD

Китайські бронеавтомобілі від компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing надійшли до батальйону “Ахмат” Рамзана Кадирова, повідомив військовий оглядач BILD Юліан Репке.

“Китай вперше втрутився у війну і, хто б міг подумати, на стороні рф”, – заявив експерт. Так він прокоментував відео, опубліковане днями Рамзаном Кадировим.

Лідер Чечні продемонстрував китайські бронеавтомобілі від компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, що надійшли до батальйону «Ахмат». Глава Чечні сам сів за кермо БТР та заявив, що їх використають в Україні. Назву машин з китайської можна перекласти як «Тигр» або «Герой».

Рєпке зазначив, що поки незрозуміло, чи уклали рф і Китай офіційну угоду на постачання БТР і чому їх поставили саме Кадирову.

“Але такий експорт не міг відбутися без схвалення Компартії Китаю. Тож це не приватна покупка», — наголосив експерт.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Світ, Україна; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 14:08;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Китайські бронеавтомобілі від компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing надійшли до батальйону “Ахмат” Рамзана Кадирова, повідомив військовий оглядач BILD Юліан Репке.".