Китай впервые поставил рф бронеавтомобили для войны против Украины — BILD
Китайские бронеавтомобили от компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing поступили в батальон «Ахмат» Рамзана Кадырова, сообщил военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.
«Китай впервые вмешался в войну и, кто бы мог подумать, на стороне рф», — заявил эксперт. Так он прокомментировал видео, опубликованное на днях Рамзаном Кадыровым.
Лидер Чечни продемонстрировал китайские бронеавтомобили от компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, поступившие в батальон «Ахмат». Глава Чечни сам сел за руль БТР и заявил, что их используют в Украине. Название машин с китайского можно перевести как «Тигр» или «Герой».
Рёпке отметил, что пока неясно, заключён ли между рф и Китаем официальный договор на поставку БТР и почему их поставили именно Кадырову.
«Но такой экспорт не мог произойти без одобрения Компартии Китая. Так что это не частная покупка», — подчеркнул эксперт.
Читайте также: Си Цзиньпин начинает визит в РФ: даст ли оружие — прогноз The Guardian
Новости по теме:
Вы читали новость: «Китай впервые поставил рф бронеавтомобили для войны против Украины — BILD»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 14:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Китайские бронеавтомобили от компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing поступили в батальон «Ахмат» Рамзана Кадырова, сообщил военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.".