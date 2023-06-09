Китай впервые поставил рф бронеавтомобили для войны против Украины — BILD

Китайские бронеавтомобили от компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing поступили в батальон «Ахмат» Рамзана Кадырова, сообщил военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

«Китай впервые вмешался в войну и, кто бы мог подумать, на стороне рф», — заявил эксперт. Так он прокомментировал видео, опубликованное на днях Рамзаном Кадыровым.

Лидер Чечни продемонстрировал китайские бронеавтомобили от компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, поступившие в батальон «Ахмат». Глава Чечни сам сел за руль БТР и заявил, что их используют в Украине. Название машин с китайского можно перевести как «Тигр» или «Герой».

Рёпке отметил, что пока неясно, заключён ли между рф и Китаем официальный договор на поставку БТР и почему их поставили именно Кадырову.

«Но такой экспорт не мог произойти без одобрения Компартии Китая. Так что это не частная покупка», — подчеркнул эксперт.