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Китай впервые поставил рф бронеавтомобили для войны против Украины — BILD

Мир 14:08   09.06.2023
Оксана Якушко
Китай впервые поставил рф бронеавтомобили для войны против Украины — BILD

Китайские бронеавтомобили от компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing поступили в батальон «Ахмат» Рамзана Кадырова, сообщил военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

«Китай впервые вмешался в войну и, кто бы мог подумать, на стороне рф», — заявил эксперт. Так он прокомментировал видео, опубликованное на днях Рамзаном Кадыровым.

Лидер Чечни продемонстрировал китайские бронеавтомобили от компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, поступившие в батальон «Ахмат». Глава Чечни сам сел за руль БТР и заявил, что их используют в Украине. Название машин с китайского можно перевести как «Тигр» или «Герой».

Рёпке отметил, что пока неясно, заключён ли между рф и Китаем официальный договор на поставку БТР и почему их поставили именно Кадырову.

«Но такой экспорт не мог произойти без одобрения Компартии Китая. Так что это не частная покупка», — подчеркнул эксперт.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 14:08;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Китайские бронеавтомобили от компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing поступили в батальон «Ахмат» Рамзана Кадырова, сообщил военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.".