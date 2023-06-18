Косил траву и наступил на мину: на Харьковщине мужчина лишился пальцев ноги

В селе Токаревка Харьковской области 18 июня на взрывном устройстве возле собственного двора подорвался местный житель.

Мужчина косил траву, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Как уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, речь идет о деоккупированной Токаревке в Дергачевской громаде Харьковского района (село с таким же названием есть на Купянщине — ред.)

По данным ГСЧС, 52-летний житель случайно наступил на вражескую противопехотную мину «лепесток», которая находилась в высокой траве. В результате взрыва мужчина получил травматическую ампутацию пальцев правой стопы. Сейчас пострадавший находится в медучреждении.