Косил траву и наступил на мину: на Харьковщине мужчина лишился пальцев ноги
В селе Токаревка Харьковской области 18 июня на взрывном устройстве возле собственного двора подорвался местный житель.
Мужчина косил траву, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Как уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, речь идет о деоккупированной Токаревке в Дергачевской громаде Харьковского района (село с таким же названием есть на Купянщине — ред.)
По данным ГСЧС, 52-летний житель случайно наступил на вражескую противопехотную мину «лепесток», которая находилась в высокой траве. В результате взрыва мужчина получил травматическую ампутацию пальцев правой стопы. Сейчас пострадавший находится в медучреждении.
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2023 в 13:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Токаревка Харьковской области на взрывном устройстве возле собственного двора подорвался местный житель.".