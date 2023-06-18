Косив траву і наступив на міну: на Харківщині чоловік отримав серйозну травму
У селі Токарівка Харківської області 18 червня на вибуховому пристрої біля власного двору підірвався місцевий мешканець.
Чоловік косив траву, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Як уточнили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області, йдеться про деокуповану Токарівку у Дергачівській громаді Харківського району (село з такою ж назвою є на Куп’янщині – ред.)
52-річний житель випадково наступив на ворожу протипіхотну міну “пелюстка”, яка знаходилася у високій траві. Внаслідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію пальців правої стопи. Наразі постраждалий перебуває у медустанові.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2023 в 13:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Токарівка Харківської області 18 червня на вибуховому пристрої біля власного двору підірвався місцевий мешканець.".