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Косив траву і наступив на міну: на Харківщині чоловік отримав серйозну травму

Події 13:36   18.06.2023
Олена Нагорна
Косив траву і наступив на міну: на Харківщині чоловік отримав серйозну травму

У селі Токарівка Харківської області 18 червня на вибуховому пристрої біля власного двору підірвався місцевий мешканець.

Чоловік косив траву, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Як уточнили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області, йдеться про деокуповану Токарівку у Дергачівській громаді Харківського району (село з такою ж назвою є на Куп’янщині – ред.)

52-річний житель випадково наступив на ворожу протипіхотну міну “пелюстка”, яка знаходилася у високій траві. Внаслідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію пальців правої стопи. Наразі постраждалий перебуває у медустанові.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Токарівка Харківської області 18 червня на вибуховому пристрої біля власного двору підірвався місцевий мешканець.".