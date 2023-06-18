Косив траву і наступив на міну: на Харківщині чоловік отримав серйозну травму

У селі Токарівка Харківської області 18 червня на вибуховому пристрої біля власного двору підірвався місцевий мешканець.

Чоловік косив траву, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Як уточнили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області, йдеться про деокуповану Токарівку у Дергачівській громаді Харківського району (село з такою ж назвою є на Куп’янщині – ред.)

52-річний житель випадково наступив на ворожу протипіхотну міну “пелюстка”, яка знаходилася у високій траві. Внаслідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію пальців правої стопи. Наразі постраждалий перебуває у медустанові.