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В домах и на дачах под Харьковом боеприпасы находят даже под полами (видео)

Общество 19:32   23.06.2023
Елена Нагорная
В домах и на дачах под Харьковом боеприпасы находят даже под полами (видео) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Саперы ГСЧС отработали более 21 тысячи из около 23 тысяч заявок на разминирование от жителей Харьковской области. На днях пиротехники побывали в деоккупированных населенных пунктах и дачных кооперативах Харьковского района.

Местные постепенно возвращаются в собственные дома, и их поражает то, что оставили после себя оккупанты. Разбитые и разграбленные домовладения, разрушенная инфраструктура, поваленные линии электропередач и сгоревшие леса. Почти вся территория этих населенных пунктов заминирована различными взрывоопасными предметами, пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Саперы обследовали частные дома в поселке Слатино и дачи на территории кооператива «Крыло 1». Там нашли и обезвредили минометные мины, артиллерийские снаряды, носители от РСЗО «Град», а также остатки неуправляемых авиационных ракет.

Как отмечают в ГСЧС, основные усилия пиротехнических подразделений по-прежнему направлены на разминирование деоккупированной территории, в частности электрических и газовых сетей, а также объектов критической инфраструктуры.


Фото, видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 19:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы ГСЧС отработали более 21 тысячи из около 23 тысяч заявок на разминирование от жителей Харьковской области. На днях пиротехники побывали в деоккупированных населенных пунктах и дачных кооперативах Харьковского района.".