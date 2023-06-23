В домах и на дачах под Харьковом боеприпасы находят даже под полами (видео)

Саперы ГСЧС отработали более 21 тысячи из около 23 тысяч заявок на разминирование от жителей Харьковской области. На днях пиротехники побывали в деоккупированных населенных пунктах и дачных кооперативах Харьковского района.

Местные постепенно возвращаются в собственные дома, и их поражает то, что оставили после себя оккупанты. Разбитые и разграбленные домовладения, разрушенная инфраструктура, поваленные линии электропередач и сгоревшие леса. Почти вся территория этих населенных пунктов заминирована различными взрывоопасными предметами, пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Саперы обследовали частные дома в поселке Слатино и дачи на территории кооператива «Крыло 1». Там нашли и обезвредили минометные мины, артиллерийские снаряды, носители от РСЗО «Град», а также остатки неуправляемых авиационных ракет.

Как отмечают в ГСЧС, основные усилия пиротехнических подразделений по-прежнему направлены на разминирование деоккупированной территории, в частности электрических и газовых сетей, а также объектов критической инфраструктуры.



Фото, видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области