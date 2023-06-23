У домах і на дачах під Харковом боєприпаси лежать навіть під підлогою (відео)

Сапери ДСНС відпрацювали понад 21 тисячу із близько 23 тисяч заявок на розмінування від мешканців Харківської області. Днями піротехніки побували у деокупованих населених пунктах та дачних кооперативах Харківського району.

Місцеві поступово повертаються до власних будинків, і їх вражає те, що залишили по собі окупанти. Розбиті та розграбовані домоволодіння, зруйнована інфраструктура, повалені лінії електропередач та згорілі ліси. Майже всю територію цих населених пунктів заміновано різними вибухонебезпечними предметами, пише пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Сапери обстежили приватні будинки у селищі Слатине та дачі на території кооперативу “Крило 1”. Там знайшли та знешкодили мінометні міни, артилерійські снаряди, носії від РСЗВ “Град”, а також залишки некерованих авіаційних ракет.

Як зазначають у ДСНС, основні зусилля піротехнічних підрозділів, як і раніше, спрямовані на розмінування деокупованих територій, зокрема електричних та газових мереж, а також об’єктів критичної інфраструктури.



Фото, відео: ГУ ДСНС України в Харківській області