Особливо багато мін «пелюсток» на Ізюмщині в Харківській області
На Ізюмщині Харківської області сапери вже знешкодили 30 тисяч вибухонебезпечних предметів. Про це 23 червня на брифінгу в Офіційному Медіацентрі при Харківській ОВА повідомив начальник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський.
На території Ізюмського району наразі працює 21 саперний розрахунок – переважно розміновують лінії електропередач, відпрацьовують заявки місцевих жителів.
На Ізюмщині вже знешкодили 30 тис. вибухонебезпечних предметів, особливо багато мін «пелюсток». Через це, за словами начальника РВА, майже щотижня від підривів страждають місцеві жителі.
«Спільно з обласною військовою адміністрації ми постійно працюємо над вирішенням питання мінної небезпеки та долучаємо до цієї роботи іноземних партнерів із ООН та приватні компанії, які працюють у сфері розмінування. Сподіваюсь на швидке створення підрозділу з фахівців ДСНС штатною чисельністю близько 20 саперів, які будуть на постійній основі працювати в нашому районі, адже це робота на роки», – повідомив Степан Масельський.
Також на території району зруйновано майже 17 тис. об’єктів, серед яких – багатоквартирний житловий фонд, приватні будинки, критична інфраструктура. Наразі в постраждалих населених пунктах відновлюють житлові будівлі за рахунок державного, обласного бюджетів, а також коштів міжнародних донорів. Відновлюють вікна, покрівлі та усувають незначні пошкодження. Також працюють комісії громад Ізюмщини щодо формування списків єВідновлення, щоб громадяни могли отримати компенсацію та відновити житло.
Крім того, в районі триває підготовка до опалювального сезону. За словами Степана Масельського, в Ізюмі побудують 10 пересувних модульних котелень, які забезпечать багатоповерхівки теплом.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 17:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Ізюмщині Харківської області сапери вже знешкодили 30 тисяч вибухонебезпечних предметів. Про це 23 червня на брифінгу в Офіційному Медіацентрі при Харківській ОВА повідомив начальник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський.".