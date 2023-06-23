Чверть усіх шкіл зруйнували росіяни в Ізюмському районі на Харківщині
На Ізюмщині 16 шкіл повністю зруйнували росіяни, повідомив начальник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський.
Усього на Ізюмщині до війни працювали 63 заклади загальної середньої освіти. Сьогодні 16 (25%) шкіл зруйновано повністю, 37 (60%) – значно пошкоджені, 10 (15%) – потребують незначного району.
З дитячими садками ситуація схожа, зазначив начальник РВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 16:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Ізюмщині 16 шкіл повністю зруйнували росіяни, повідомив начальник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський.".