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Четверть всех школ разрушили россияне в Изюмском районе Харьковской области

Общество 16:48   23.06.2023
Оксана Якушко
Четверть всех школ разрушили россияне в Изюмском районе Харьковской области

На Изюмщине 16 школ полностью разрушили россияне, сообщил начальник Изюмской районной военной администрации Степан Масельский.

Всего на Изюмщине до войны работали 63 средних школы. Сегодня 16 (25%) школ разрушены полностью, 37 (60%) – значительно повреждены, 10 (15%) – нуждаются в незначительном районе, рассказал Масельский.

С детскими садами ситуация похожая, отметил начальник РВА.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 16:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Изюмщине 16 школ полностью разрушили россияне, сообщил начальник Изюмской районной военной администрации Степан Масельский.".