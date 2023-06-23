Четверть всех школ разрушили россияне в Изюмском районе Харьковской области
На Изюмщине 16 школ полностью разрушили россияне, сообщил начальник Изюмской районной военной администрации Степан Масельский.
Всего на Изюмщине до войны работали 63 средних школы. Сегодня 16 (25%) школ разрушены полностью, 37 (60%) – значительно повреждены, 10 (15%) – нуждаются в незначительном районе, рассказал Масельский.
С детскими садами ситуация похожая, отметил начальник РВА.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 16:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Изюмщине 16 школ полностью разрушили россияне, сообщил начальник Изюмской районной военной администрации Степан Масельский.".