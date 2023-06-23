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Особенно много мин «лепесток» на Изюмщине в Харьковской области

Общество 17:19   23.06.2023
Оксана Якушко
Особенно много мин «лепесток» на Изюмщине в Харьковской области

На Изюмщине Харьковской области саперы уже обезвредили 30 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом 23 июня на брифинге в Официальном Медиацентре при Харьковской ОВА сообщил начальник Изюмской районной военной администрации Степан Масельский.

На территории Изюмского района работает 21 саперный расчет – преимущественно разминируют линии электропередач, проверяют заявки местных жителей.

На Изюмщине уже обезвредили 30 тыс. взрывоопасных предметов, особенно много мин «лепесток».
Поэтому, по словам начальника РВА, почти еженедельно от подрывов страдают местные жители.

«Совместно с областной военной администрацией мы постоянно работаем над решением вопроса минной опасности и вовлекаем в эту работу иностранных партнеров из ООН и частные компании, работающие в сфере разминирования. Надеюсь на скорейшее создание подразделения из специалистов ГСЧС штатной численностью около 20 саперов, которые будут на постоянной основе работать в нашем районе, ведь это работа на годы», – сообщил Степан Масельский.

Также на территории района разрушены почти 17 тыс. объектов, среди которых многоквартирный жилищный фонд, частные дома, критическая инфраструктура. В настоящее время в пострадавших населенных пунктах восстанавливают жилые здания за счет государственного, областного бюджетов, а также средств международных доноров. Восстанавливают окна, кровли и устраняют незначительные повреждения. Также работают комиссии громад Изюмщины по формированию списков  єВідновлення, чтобы граждане могли получить компенсацию и восстановить жилье.

Кроме того, в районе идет подготовка к отопительному сезону. По словам Масельского, в Изюме построят 10 передвижных модульных котельных, которые обеспечат многоэтажки теплом.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 17:19;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Изюмщине Харьковской области саперы уже обезвредили 30 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом 23 июня на брифинге в Официальном Медиацентре при Харьковской ОВА сообщил начальник Изюмской районной военной администрации Степан Масельский.".