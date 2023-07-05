Заказать услугу по покосу травы в Харькове можно у КП «КВБО»

В КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» появилась новая услуга по покосу травы для харьковчан и организаций всех форм собственности.

Согласно Правилам благоустройства города Харькова, все предприятия на собственных и закрепленных территориях обязаны постоянно поддерживать чистоту и порядок, в том числе косить траву, пишет пресс-служба горсовета.

По словам замдиректора КП «КВБО» Павла Бабенко, воспользовавшись этой услугой, харьковчане смогут значительно сэкономить время и средства.

«У нашего предприятия сейчас в эксплуатации две механизированные косилки, которые были отремонтированы и выведены на маршруты. За час такая «косилка-трактор» обрабатывает около одного гектара территории, независимо от ее рельефа, что значительно быстрее использования ручного труда. Такая услуга очень удобна в весенне-летний период», — сообщил он.

Накануне была приведена в порядок территория гаражного кооператива «Энергетик» на ул. Чугуевской. Тракторист КП скосил там траву за несколько часов, а при использовании газонокосилки такой же объем работы занял бы несколько дней.