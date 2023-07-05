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Замовити послугу з косіння трави в Харкові можна у КП “КВПВ”

Суспільство 18:28   05.07.2023
Олена Нагорна
Замовити послугу з косіння трави в Харкові можна у КП “КВПВ”

У КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» з’явилася нова послуга з косіння трави для харків’ян та організацій усіх форм власності.

Згідно з Правилами благоустрою міста Харкова, всі підприємства на власних та закріплених територіях зобов’язані постійно підтримувати чистоту та порядок, зокрема косити траву, пише пресслужба міськради.

За словами заступника директора КП «КВПВ» Павла Бабенка, скориставшись цією послугою, харків’яни зможуть значно заощадити час та кошти.

«У нашого підприємства зараз в експлуатації дві механізовані косарки, які були відремонтовані та виведені на маршрути. За годину така «косарка-трактор» обробляє близько одного гектара території, незалежно від її рельєфу, що значно швидше за використання ручної праці. Така послуга дуже зручна у весняно-літній період», – повідомив він.

Напередодні була впорядкована територія гаражного кооперативу «Енергетик» на вул. Чугуївській. Тракторист підприємства скосив там траву за кілька годин, а при використанні газонокосарки такий же обсяг роботи зайняв би кілька днів.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 18:28;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» з’явилася нова послуга з косіння трави для харків’ян та організацій усіх форм власності.".