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«Верим в вашу победу!» Терехов поздравил Светолину с выходом в полуфинал

Мир 22:38   11.07.2023
Оксана Якушко
«Верим в вашу победу!» Терехов поздравил Светолину с выходом в полуфинал

Харьковский городской голова Игорь Терехов поздравил почетную харьковчанку, украинскую теннисистку Элину Светолину с выходом в полуфинал международного теннисного турнира в Уимблдоне.

«Каждая ваша победа — это красноречивое доказательство того, что украинцы — нация сильных и несгибаемых. И сегодня, обыграв первую ракетку планеты, вы в очередной раз продемонстрировали не только высокий профессионализм, но и чрезвычайную силу духа и волю к победе. Спасибо за эту невероятную игру! Спасибо за все, что вы делаете для развития тенниса в Харькове и Украине! С восторгом наблюдаем за каждой игрой и верим в вашу победу! Желаю дальнейших успехов на турнире в Лондоне!» — говорится в поздравлении.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 22:38;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов поздравил почетную харьковчанку, украинскую теннисистку Элину Светолину с выходом в полуфинал международного теннисного турнира в Уимблдоне.".