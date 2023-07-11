«Верим в вашу победу!» Терехов поздравил Светолину с выходом в полуфинал
Харьковский городской голова Игорь Терехов поздравил почетную харьковчанку, украинскую теннисистку Элину Светолину с выходом в полуфинал международного теннисного турнира в Уимблдоне.
«Каждая ваша победа — это красноречивое доказательство того, что украинцы — нация сильных и несгибаемых. И сегодня, обыграв первую ракетку планеты, вы в очередной раз продемонстрировали не только высокий профессионализм, но и чрезвычайную силу духа и волю к победе. Спасибо за эту невероятную игру! Спасибо за все, что вы делаете для развития тенниса в Харькове и Украине! С восторгом наблюдаем за каждой игрой и верим в вашу победу! Желаю дальнейших успехов на турнире в Лондоне!» — говорится в поздравлении.
Читайте также: Элина Свитолина победила первую ракетку мира и вышла в полуфинал Уимблдона
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Верим в вашу победу!» Терехов поздравил Светолину с выходом в полуфинал»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 22:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов поздравил почетную харьковчанку, украинскую теннисистку Элину Светолину с выходом в полуфинал международного теннисного турнира в Уимблдоне.".