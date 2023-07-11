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«Віримо у вашу перемогу!» Терехов привітав Світоліну з виходом у півфінал

Світ 22:38   11.07.2023
Оксана Якушко
«Віримо у вашу перемогу!» Терехов привітав Світоліну з виходом у півфінал

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав почесну харків’янку, українську тенісистку Еліну Світоліну з виходом до півфіналу міжнародного тенісного турніру у Вімблдоні.

«Кожна ваша перемога – це промовистий доказ того, що українці – нація сильних та незламних. І сьогодні, обігравши першу ракетку планети, ви вкотре продемонстрували не лише високий професіоналізм, а й надзвичайну силу духу та неабияку волю до перемоги. Дякую за цю неймовірну гру! Дякую за все, що ви робите для розвитку тенісу в Харкові та Україні! З захватом спостерігаємо за кожною грою та віримо у вашу перемогу! Бажаю подальших успіхів на турнірі в Лондоні» – говориться у привітанні.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 22:38;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський голова Ігор Терехов привітав почесну харків’янку, українську тенісистку Еліну Світоліну з виходом до півфіналу міжнародного тенісного турніру у Вімблдоні.".