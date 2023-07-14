Быстро выходит из строя: сбор средств на авто воинам ОМБ – офицер из Харькова

Бойцы 56-й отдельной мотопехотной бригады нуждаются в полмиллионе гривен на модернизацию техники.

О сборе сообщил харьковский журналист, главный редактор ТРК «Simon», известный ведущий и офицер службы по связям с общественностью 56-й мотопехотной бригады Владимир Мазур.

«Есть у нас такие вот «кошмаромобили»: произведение народного «укроборонпрома». Собрали своими руками, воюют, но сами понимаете как все быстро выходит из строя или нуждается в доработке. С разрешения создателей «кошмариков» выкладываю реквизиты. Знаю, тяжело сейчас. Но надо», — написал Мазур.

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