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Быстро выходит из строя: сбор средств на авто воинам ОМБ – офицер из Харькова

Общество 14:00   14.07.2023
Виктория Яковенко
Быстро выходит из строя: сбор средств на авто воинам ОМБ – офицер из Харькова

Бойцы 56-й отдельной мотопехотной бригады нуждаются в полмиллионе гривен на модернизацию техники.

О сборе сообщил харьковский журналист, главный редактор ТРК «Simon», известный ведущий и офицер службы по связям с общественностью 56-й мотопехотной бригады Владимир Мазур.

«Есть у нас такие вот «кошмаромобили»: произведение народного «укроборонпрома». Собрали своими руками, воюют, но сами понимаете как все быстро выходит из строя или нуждается в доработке. С разрешения создателей «кошмариков» выкладываю реквизиты. Знаю, тяжело сейчас. Но надо», — написал Мазур.

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Фото: Владимир Мазур

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 14:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 56-й отдельной мотопехотной бригады нуждаются в полмиллионе гривен на модернизацию техники.".