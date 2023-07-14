Live
  • Пятница 14.07.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.86
    • 🟢

Работает аэроразведка: в харьковской 92 ОМБр показали видео с передовой

Общество 09:46   14.07.2023
Оксана Горун
Работает аэроразведка: в харьковской 92 ОМБр показали видео с передовой Фото: скрин

Окопы, дороги и дроны — аэроразведчики 92 ОМБр поделились кадрами своих боевых будней.

Видео опубликовали на странице 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в facebook.

«Тяжелая, изнурительная, невыносимая война… А они держатся и улыбаются. Аэроразведчики одного из подразделений показали моменты своей работы», — подписали видео защитники Украины.

Читайте также: Непроездные дороги и несокрушимая пехота: новое видео от харьковской 92 ОМБр

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове меняют флаг Украины (видео)
В Харькове меняют флаг Украины (видео)
12.07.2023
Ночная атака «Шахедами» и авиаудары по Харьковщине: сводка Генштаба
Ночная атака «Шахедами» и авиаудары по Харьковщине: сводка Генштаба
14.07.2023
«Мы должны с этим жить» — Синегубов об угрозе Харьковщине со стороны РФ
«Мы должны с этим жить» — Синегубов об угрозе Харьковщине со стороны РФ
13.07.2023
Враг атакует на Купянском направлении, продолжаются тяжелые бои — Маляр
Враг атакует на Купянском направлении, продолжаются тяжелые бои — Маляр
13.07.2023
Синегубов — о ситуации на границе и Купянском направлении: «Они «мигрируют»
Синегубов — о ситуации на границе и Купянском направлении: «Они «мигрируют»
13.07.2023
«Обижены тысячи педагогов Харькова» — Деменко о подготовке укрытий в школах
«Обижены тысячи педагогов Харькова» — Деменко о подготовке укрытий в школах
13.07.2023

Новости по теме:

09:06
65-летний боец харьковской ТрО рвется в штурмовую роту: история воина
08:00
Увольнение командующего армией РФ: ISW заявил о серьезных проблемах у врага
07:11
Ночная атака «Шахедами» и авиаудары по Харьковщине: сводка Генштаба
22:06
Враг атакует на Купянском направлении, продолжаются тяжелые бои — Маляр
19:59
«Мы должны с этим жить» — Синегубов об угрозе Харьковщине со стороны РФ

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Работает аэроразведка: в харьковской 92 ОМБр показали видео с передовой»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 09:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Окопы, дороги и дроны — аэроразведчики 92 ОМБр поделились кадрами своих боевых будней".