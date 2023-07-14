Работает аэроразведка: в харьковской 92 ОМБр показали видео с передовой
Фото: скрин
Окопы, дороги и дроны — аэроразведчики 92 ОМБр поделились кадрами своих боевых будней.
Видео опубликовали на странице 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в facebook.
«Тяжелая, изнурительная, невыносимая война… А они держатся и улыбаются. Аэроразведчики одного из подразделений показали моменты своей работы», — подписали видео защитники Украины.
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 09:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Окопы, дороги и дроны — аэроразведчики 92 ОМБр поделились кадрами своих боевых будней".