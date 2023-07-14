Работает аэроразведка: в харьковской 92 ОМБр показали видео с передовой

Окопы, дороги и дроны — аэроразведчики 92 ОМБр поделились кадрами своих боевых будней.

Видео опубликовали на странице 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в facebook.

«Тяжелая, изнурительная, невыносимая война… А они держатся и улыбаются. Аэроразведчики одного из подразделений показали моменты своей работы», — подписали видео защитники Украины.