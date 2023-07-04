Непроездные дороги и несокрушимая пехота: новое видео от харьковской 92 ОМБр

92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко показала условия, в которых подчас приходится воевать украинской пехоте.

«А ми ще є. І то найбільше диво, що цей народ іще раз воскреса», — прокомментировали воины 92 ОМБр видео с передовой цитатой из стихотворения Лины Костенко.

В коротком ролике видно, какие дороги приходится преодолевать украинским воинам и технике на фронте.

«Несокрушимая пехота», — отметили в facebook 92 ОМБр.