Непроездные дороги и несокрушимая пехота: новое видео от харьковской 92 ОМБр
Фото: скрин
92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко показала условия, в которых подчас приходится воевать украинской пехоте.
«А ми ще є. І то найбільше диво, що цей народ іще раз воскреса», — прокомментировали воины 92 ОМБр видео с передовой цитатой из стихотворения Лины Костенко.
В коротком ролике видно, какие дороги приходится преодолевать украинским воинам и технике на фронте.
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«Несокрушимая пехота», — отметили в facebook 92 ОМБр.
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 11:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко показала условия, в которых подчас приходится воевать украинской пехоте".