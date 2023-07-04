Live
  • Вторник 04.07.2023
    • Харьков
  •   +29°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.85
    • 🟢

Непроездные дороги и несокрушимая пехота: новое видео от харьковской 92 ОМБр

11:41   04.07.2023
Оксана Горун
Непроездные дороги и несокрушимая пехота: новое видео от харьковской 92 ОМБр Фото: скрин

92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко показала условия, в которых подчас приходится воевать украинской пехоте.

«А ми ще є. І то найбільше диво, що цей народ іще раз воскреса», — прокомментировали воины 92 ОМБр видео с передовой цитатой из стихотворения Лины Костенко.

В коротком ролике видно, какие дороги приходится преодолевать украинским воинам и технике на фронте.

Читайте также: Уничтожено ПВО и техника: харьковские «повелители дронов» подвели итоги июня

«Несокрушимая пехота», — отметили в facebook 92 ОМБр.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Российские силы скапливают военную технику в тылу на юге Украины: сводка ISW
Российские силы скапливают военную технику в тылу на юге Украины: сводка ISW
04.07.2023
Россияне ударили из танков по Казачьей Лопани на Харьковщине
Россияне ударили из танков по Казачьей Лопани на Харьковщине
03.07.2023
На большом водохранилище на Харьковщине предприятие незаконно разводит рыбу
На большом водохранилище на Харьковщине предприятие незаконно разводит рыбу
03.07.2023
На днях ВСУ выйдут к первым позициям главной линии обороны РФ на юге — Машовец
На днях ВСУ выйдут к первым позициям главной линии обороны РФ на юге — Машовец
03.07.2023
Украинский десант у Антоновского моста поссорил МО РФ с пропагандистами — ISW
Украинский десант у Антоновского моста поссорил МО РФ с пропагандистами — ISW
03.07.2023
Генштаб назвал пять населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг
Генштаб назвал пять населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг
02.07.2023

Новости по теме:

10:28
Уничтожено ПВО и техника: харьковские «повелители дронов» подвели итоги июня
09:32
Армия РФ кинула в бой на юге свой главный оперативный резерв — Машовец
07:51
Российские силы скапливают военную технику в тылу на юге Украины: сводка ISW
07:15
Генштаб назвал шесть населенных пунктов Харьковщины, бывших под обстрелом
20:40
В Харькове волонтеры бегали ради дронов для украинских защитников (сюжет)

  • Категории: Без рубрики; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Непроездные дороги и несокрушимая пехота: новое видео от харьковской 92 ОМБр»; из категории на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 11:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко показала условия, в которых подчас приходится воевать украинской пехоте".